Для контролеров общественного транспорта закупят 500 видеорегистраторов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

ГКУ "Организатор перевозок" закупит 500 видеорегистраторов и 1,5 тысяч карт памяти для контролеров общественного транспорта, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию видеорегистраторы должны иметь встроенную память не менее 32 Гб с возможностью расширения до 64 Гб, дисплей – минимум 2 дюйма, а также поддерживать различные видео- и аудиоформаты. Они должны обладать возможностью записи в течение минимум 15 часов и функцией ночной съемки.

Подать заявку на участие в электронных торгах можно до 5 мая 2015 года. Аукцион состоится 12 мая.

С победителем торгов будет заключен контракт на сумму 10,8 миллиона рублей.

Московские контролеры будут патрулировать общественный транспорт, вооружившись видеорегистраторами. Камеры прикрепят на пиджаки, чтобы снимать на видео проверку билетов у пассажиров. По мнению экспертов, они могут защитить контролеров от нападок агрессивных безбилетников, а добросовестных пассажиров – от грубого обращения проверяющих.

Ранее сообщалось, что для контролеров также планирует закупить также фотоаппараты.

Напомним, в марте 2014 года на сайте "Организатора перевозок" начали публиковать фотографии безбилетников. Информацию о нарушителях отправляют работодателям.

Ранее M24.ru сообщало, что контролеры в общественном транспорте получат новые переносные терминалы. Контролеры смогут проверять все виды транспортных карт. Новые переносные устройства считывают данные с валидаторов, расположенных в салоне, в том числе о совершенных проходах в автобус, троллейбус или трамвай.

По словам генерального директора Мосгортранса Евгения Михайлова, новые устройства существенно упростят процесс проверки билетов.