Названы самые знаковые сделки Москвы за прошлый год

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Земельно-имущественные торги в 2014 году принесли в бюджет Москвы 12,4 миллиарда рублей, еще 3,5 миллиарда рублей столица выручила за счет продажи объектов нежилого фонда, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Среди самых знаковых сделок прошлого года в департаменте назвали продажу 37,48 процентов уставного капитала Центра производственно-диспетчерских услуг гражданской авиации "Аэротранс". В марте 2014 года пакет акций за 222,9 миллиона рублей приобрела управляющая компания "Олимпик".

В апреле Москва продала имущество АМО ЗИЛ. Победителем открытых торгов стала компания ЗАО "ЛСР Недвижимость-М", предложив 28 миллиардов рублей при стартовой цене 23, 4 миллиарда. Инвестор должен будет демонтировать здания и сооружения, снять санитарно-защитную зону на территории, отведенной под жилищное строительство, ликвидировать объекты гражданской обороны и перенести магистральные сети. Завершить строительство необходимо не позднее 31 декабря 2022 года.

В мае 2014 года состоялась сделка по продаже 64 процентов акций спорткомплекса "Олимпийский". Победителем аукциона стала компания "Нефтегазпрод", предложив за пакет акций 4,67 миллиарда рублей при стартовой цене в 4,45 миллиарда рублей.

Новый владелец намерен сохранить назначение объекта и расширить спектр предоставляемых им услуг.

В октябре были проданы 49 процентов акций ОАО "Ильинское подворье". Победителем открытого аукциона стала компания "Премьер Инвест", предложившая за лот 618,5 миллионов рублей.

При этом цена первоначального предложения составляла 1,237 миллиарда рублей с возможным шагом понижения цены на 61,85 миллиона рублей, но не более 50 процентов от первоначальной цены. Таким образом Москва впервые продала часть Гостиного двора. Впервые акции "Ильинского подворья" власти города планировали продать в декабре 2011 года, но торги были перенесены на весну 2012 года. В 2013 году город хотел отказаться от приватизации Гостиного двора и передать его в управление департаменту культуры столицы.

Кроме того, в ноябре 2014 года состоялась продажа 39 принадлежащих Москве кинотеатров.

Победителем аукциона стала компания "Эдисонэнерго", дочерняя компания одного из крупнейших девелоперов России ADG group, предложив сумму 9, 579 миллиарда рублей. Новому владельцу предстоит модернизировать кинотеатры, расширив функционал объектов и приведя их к единой концепции. При утверждении концепции развития кинотеатров будут учитываться основные цели и задачи социальной и культурной политики, заложенные в государственных программах города Москвы.

В числе проданных – кинотеатры "Прага", "Родина", "Звездный", "София", "Нева", "Мечта", "Киргизия", "Алмаз", "Орбита", "Улан-Батор" и другие.

В декабре были проданы Коптевский и Северный рынки. Компания "Боулинг-ДВ" приобрела стопроцентные пакеты акций двух рынков на общую сумму 373, 24 миллиона рублей. По условиям сделки новый владелец должен сохранить профиль использования нежилых зданий обоих рынков в течение 49 лет со дня государственной регистрации юридического лица по их функциональному назначению.

Кроме того, Москва продала компаниям "Лукойл-Центрнефтепродукт" и "Торговый дом Нефтьмагистраль" 13 газозаправочных станций по цене 445,4 миллиона рублей.