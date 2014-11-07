Театр "МодернЪ" отремонтируют к 2016 году

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Москве определили финалиста аукциона на завершение капитального ремонта помещений Московсовского драматического театра "МодернЪ". Победителем аукциона стала ремонтно-строительная фирма "Ремстройсервис", сообщает пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике.

По условиям контракта, работы по ремонту театра должны быть выполнены в течение 14 месяцев. Всего заявки на участие в аукционе подали восемь компаний.

Подрядчик должен будет заменить кровлю, перегородки, внутренние инженерные системы, усилить фундамент.

Театр "МодернЪ" расположен на Спартаковской площади. Он существует уже 20 лет. Здание театра построили в 1910 году в стиле русского модерна. Сначала в здании находилась Московская хлебная биржа, затем там расположился Дворец пионеров, а с 1987 года - Театр "МодернЪ".

Ранее сообщалось, что историческое здание Малого театра, являющееся памятником архитектуры XIX века, закрылось на реконструкцию 1 мая 2014 года. В ходе ремонта там установят современное оборудование, поменяют поворотный круг. В помещении появятся пандусы и лифты для зрителей с ограниченными возможностями.

Облик здания будет сохранен. Всего на реконструкцию будет потрачено 6,5 миллиардов рублей. Открыть историческую сцену планируют в 2016 году.

После закрытия театра труппа переехала в свой филиал на Большой Ордынке, где идет большая часть репертуара.