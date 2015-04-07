"Елисеевский" магазин выставят на продажу

Фото: eliseevskiy.ru

Власти выставят на продажу "Елисеевский" магазин. Помещения общей площадью более пяти тысяч квадратных метров выставят на аукцион, сообщает пресс-служба департамента городского имущества города Москвы.

Пока все помещения находятся в аренде ОАО "Елисеевский магазин". "Долгосрочные договоры аренды при продаже будут прилагаться к объекту, что предполагает интерес как его нынешнего арендатора, так и новых инвесторов", – отметил глава департамента городского имущества Владимир Ефимов.

По предварительной оценке стоимость магазина составит не менее 2,5 миллиардов рублей. Помимо основных торговых площадей, продаются также подвалы и вспомогательные помещения на верхних этажах здания.

Здание, где расположен знаменитый городской гастроном, находится на первой линии Тверской улицы, поэтому является привлекательным для использования в качестве объекта торговли.

"Здание также является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому на продаваемые площади будут наложены охранные обязательства. Но очевидно, что сохранение "Елисеевского" магазина, как бренда, будет выгодно будущему собственнику", – подчеркнул Владимир Ефимов.