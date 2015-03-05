Квартиры жилфонда впервые продадут через электронные аукционы

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Впервые квартиры и комнаты столичного жилищного фонда будут продавать через электронный аукцион, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Так, в режиме онлайн уже можно приобрести 24 квартиры и две комнаты в двухкомнатных квартирах. Большая часть из них расположены в пешей доступности от станций метро. Выставленное на электронный аукцион жилье находится в Южном, Юго-Западном, Восточном, Северо-Восточном, Северном, Северо-Западном, Западном, Центральном и Зеленоградском административных округах. Заявки принимаются до 3 апреля, а сам аукцион состоится 8 апреля этого года.

По словам главы департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, система электронных торгов поможет в борьбе с коррупцией. "Дистанционное участие в аукционах снизит возможность сговора между претендентами, поскольку подразумеваются принципы конфиденциальности и анонимности", – сказал он.

Дегтев добавил, что те, кто пока не участвовал в электронных аукционах, но готов это сделать, могут пройти обучение и получить все необходимые консультации в рамках нового проекта "Биржа торгов", открытого на ВДНХ.

Изменения в системе госзакупок

Напомним, что с января 2014 года закупки продукции для государственных нужд в столице проходят в соответствии с новым ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В прошлом году на торгах в столице продали свыше 57 тысяч лотов. Их общая сумма составила 371 миллиард рублей. По словам Дегтева, экономия на всех этапах закупочного цикла составила почти 112 миллиардов рублей, а на стадии государственной экспертизы проектов – 39 миллиардов рублей.

Кроме того, еще почти 31 миллиард удалось сэкономить за счет снижения цен в ходе торгов. Еще 3,6 миллиарда сэкономили при снижении цен на этапе заключения контракта и 3,4 миллиарда рублей – при взимании штрафов за некачественное выполнение контрактов.

Руководитель департамента по конкурентной политике добавил, что в среднем на один лот в ходе торгов приходится 3,9 заявки, а доля торгов с единственным участником составила 10,3 процента.