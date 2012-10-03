Москва продает свой агрокомплекс в Кабардино-Балкарии

Фото: Москва 24

Власти Москвы продают принадлежащий городу агрокомплекс в Кабардино-Балкарии.

"Принято решение о продаже агрокомплекса "Южный", расположенного в Кабардино-Балкарии, который принадлежит столичному правительству", - сообщила руководитель департамента имущества столицы Наталья Бочарова.

По данным агентства "Интерфакс", пакет акций агрокомплекса будет выставлен на торги уже до конца года. "Это крупное агропредприятие, которое поставляет продукты питания не только в Москву, но и в другие регионы страны", - отметила Бочарова.

Напомним, ранее власти Москвы неоднократно заявляли о намерениях избавляться от непрофильных активов. Сейчас они продают не только имущество в других городах, но и московскую недвижимость.

К примеру, 30 августа была продана старейшая гостиница столицы "Метрополь". Кроме того, власти заявили о намерении продать свою долю в спорткомплексе "Олимпийский" и гостиницу "Будапешт". Также на торги могут быть выставлены Гостиный двор и аэропорт "Внуково".