Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве прошло роуд-шоу по продаже ОАО "МОЭК". Новому собственнику МОЭК достанется штатная ситуация, а точнее 43% износа. Об этом заявил генеральный директор предприятия Андрей Лихачев.

Отметим, сегодня прошла презентация объекта приватизации ОАО "МОЭК", предприятия, поставляющего горячее водоснабжение и отопление в 70% жилых и административных зданий, объектов социальной сферы и предприятий промышленности, говорится на сайте Информационного центра Правительства Москвы.

"Я считаю, что продажа ОАО "МОЭК" - правильное решение и по времени, и по содержанию. Продавать раньше было невозможно, пока не разобрались с тарифобразованием, с субсидиями, с затратами и расходами. Сейчас все стабильно и новому собственнику достанется штатная ситуация, а точнее 43% износа", - отметил Андрей Лихачев.

В мае 2013 года департамент городского имущества подписал распоряжение о продаже на аукционе имущественного комплекса Московской объединенной энергетической компании. 89% акций организации будет выставлено на торги единым лотом с движимым и недвижимым имуществом, которое МОЭК арендует у города.

Начальная стоимость объекта – более 98 миллиардов рублей. Итоги торгов будут подведены 13 августа.

По мнению столичных властей, смена собственника должна гарантировать улучшения в работе МОЭК.