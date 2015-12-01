Форма поиска по сайту

01 декабря 2015, 19:24

Экономика

На севере столицы откроют 16 елочных базаров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На севере Москвы откроют 16 елочных базаров, где можно будет приобрести живую ель, сосну или лапник, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С этого года все базары в городе оформят в едином стиле, который выбрали сами москвичи в ходе опроса на "Активном гражданине". Ограждения елочных базаров будут модульными, по форме напоминающими ель.

Елочные базары будут работать с 20 по 31 декабря. В Северном округе развалы будут находиться по следующим адресам:

  • улица Зои и Александра Космодемьянских, владения 11–15, корпус 1;
  • Ленинградское шоссе, владение 25;
  • Кронштадтский бульвар, дом 9;
  • Фестивальная улица, дом 13, корпус 2;
  • Вятская улица, дом 41 (вход с Башиловской улицы);
  • улица 800-летия Москвы, владение 4, корпус 1;
  • Бескудниковский бульвар, владение 12;
  • Авангардная улица, владение 7/10;
  • Дегунинская улица, владение 17;
  • Ангарская улица, владение 13;
  • улица Маршала Федоренко, владение 10;
  • Большая Академическая улица, дом 77, корпус 1;
  • Михалковская улица, владение 4;
  • Беломорская улица, дом 1;
  • Фестивальная улица, дома 17–27;
  • Фестивальная улица, дом 2.

Как выбрать елку на Новый год

Кроме того, предприниматели смогут поучаствовать в аукционах на право разместить елочные базары по следующим адресам:

  • Часовая улица, дома 11–13;
  • Ленинградский проспект, дом 33, корпус 1;
  • улица 800-летия Москвы, дом 22, корпус 1;
  • Клязьминская улица, дом 19;
  • Анграская улица, дом 37/18;
  • Новосходненское шоссе, владение 110;
  • Новопесчаная улица, владения 17–19;
  • Дмитровское шоссе, владение 29, корпус 1;
  • Тимирязевская улица, владение 15;
  • Дмитровское шоссе, владение 51, корпус 1;
  • Фестивальная улица, дом 8.

Торги запланированы на 18 декабря. Победители аукциона смогут работать в САО в течение пяти лет.

По словам зампрефекта САО Владислава Беднарчука, все победители аукциона будут обязаны самостоятельно установить елочный базар исключительно по типовому архитектурному решению, разработанному и утвержденному Комитетом по архитектуре и градостроительству.

Напомним, серия первых электронных аукционов по размещению елочных базаров стартовала в октябре. Всего пройдет 51 аукцион по объектам, расположенным в Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах.

Во внешних пределах Бульварного кольца цена одного квадратного метра под базары составляет 6,5 тысячи рублей, в пределах внутренних границ Садового кольца – 6 тысяч рублей, в пределах внутренних границ ТТК – 5,5 тысячи рублей, в пределах МКАД – 5 тысяч рублей, за пределами МКАД – 4 тысячи рублей.

Стартовая цена права размещения объекта елочный базар в СЗАО составляет от 48 до 60 тысяч рублей, в ЮВАО – от 75 до 300 тысяч рублей, в САО – 100 тысяч рублей, в СВАО – от 100 до 250 тысяч рублей, в ЗелАО – 80 тысяч рублей за один сезон.

