Город выставил на продажу жилой дом у метро "Преображенская площадь"

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Департамент по конкурентной политике объявил открытый аукцион по продаже жилого дома около станции метро "Преображенская площадь", сообщает пресс-служба ведомства.

Пятиэтажное кирпичное здание площадью 4,4 тысячи квадратных метров расположено по адресу: улица Суворовская, дом 2/1, корпус 2.

Дом находится в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой – кроме метро, вблизи здания есть поликлиника, школа, детский сад, культурные и спортивные объекты.

Начальная стоимость лота составляет 458,6 миллиона рублей. Сумма задатка для участия в аукционе – 91,7 миллиона рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 25 января. Открытый аукцион пройдет 29 января 2016 года.

"Важной особенностью сделки является тот факт, что с новым владельцем жилого дома будет заключен договор купли-продажи, по которому нынешний хозяйствующий субъект здания – ГУП "Мосремонт" – обязуется провести ремонт на объекте и завершить его не позднее трех лет. Таким образом, инвестор получит чистое, обновленное здание с подключенными тепло-, водо-, и энергокоммуникациями", - отметил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Напомним, ранее власти Москвы выставили на аукцион 11 квартир, которые расположены в многоквартирных домах, являющихся памятниками архитектуры. Все представленные дома входят в единый архитектурный ансамбль. Он единственный сохранился, из построенных в конце 1940-х годов по проекту архитекторов Дмитрия Чечулина и Михаила Куповского.

На зданиях сохранился декор, характерный для конца 40-х годов XX века. Каждое из них – объект культурного наследия регионального значения "Жилые дома на Октябрьском поле".