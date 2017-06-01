Гитара "Волк" музыканта Grateful Dead продана на благотворительном аукционе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Гитара вокалиста группы Grateful Dead Джерри Гарсиа была продана на благотворительном аукционе в Нью-Йорке за 1,9 миллиона долларов, сообщает Associated Press.

На торги ее выставил музыкант и режиссер Дэниел Прицкер. В 2002 году филантроп приобрел гитару за 790 тысяч долларов, и за 15 лет инструмент вырос в цене более чем в два раза.

Гарсиа назвал свой музыкальный инструмент "Волк". С ним он объездил весь мир – от США до Египта.

