29 июня 2016, 13:33

Экономика

Рубашка с кровью Леннона выставлена на торги

Фото: AP/ТАСС/John Lindsay

Рубашка со следами крови Джона Леннона, выставленная на торги Heritage Auctions, может уйти с молотка. Об этом сообщает Daily Mail.

Эта рубашка принадлежит нью-йоркцу, который работал консьержем дома "Дакота", где жил Леннон. Когда 8 декабря 1980 года Марк Дэвид Чепмен сделал пять выстрелов в спину музыканта, Гастингс был первым, кто пришел на помощь, вызвал скорую и полицию. Консьерж, по его словам, снял с Леннона очки и прикрыл его тело своим пиджаком, а брызги крови легендарного битла попали на его рубашку. С тех пор он ее больше не надевал и ни разу не стирал, а теперь, спустя 36 лет, Гастингс готов продать ее за 7 тысяч фунтов.

Также Джей Гастингс выставил на торги копию альбома Double Fantasy с автографом "Джею, с любовью Джон Леннон Йоко Оно", открытку, подаренную ему на День благодарения с посланием от музыканта, рисунком и подписями Джона и Йоко и письмо Йоко Оно, со словами благодарности за оказанную поддержку в оригинальном конверте с надписью "Джей Гастингс".

