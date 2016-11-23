Форма поиска по сайту

23 ноября 2016, 11:19

Часть лестницы Эйфелевой башни пустили с молотка

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Часть лестницы Эйфелевой башни пустили с молотка на аукционе Artcurial в Париже, сообщает AFP.

Эта винтовая лестница была создана Густавом Эйфелем в 1889 году – она соединяла второй и третий этажи башни. В 1983 году лестницу демонтировали по решению Общества эксплуатации Эйфелевой башни. Лестницу разделили, некоторые части подарили музеям, остальные – продали на аукционе.

На этот раз часть лестницы высотой 2,6 метра досталась коллекционеру из Азии – за эти 14 ступенек он заплатил 523 тысячи 800 евро.

Самая большая и самая дорогая часть лестницы (7,8 метра в высоту и 40 ступеней) была куплена мэрией парижского пригорода Ножан-сюр-Марн, но в 2009 году ее снова выставили на аукцион.
