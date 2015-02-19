Принято решение о создании Ассоциации наркологов России

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В России создали Ассоциацию наркологов. Соответствующее решение принято по итогам съезда в Москве, заявил главный нарколог столичного депздрава и Минздрава России Евгений Брюн, сообщает Агентство "Москва".

Новая ассоциация будет заниматься вопросами аттестации врачей, а также защитой специалистов в случае из конфликта с руководителями больниц и лечебных учреждений.

Кроме того, Ассоциация наркологов России будет проводить форумы, на которых крупнейшие специалисты будут делиться опытом лечения больных.

Прошедший в Москве 19 февраля съезд Российской наркологической лиги стал первым съездом Ассоциации наркологов.

В мероприятии приняли участие около 500 человек, в том числе главные наркологи различных субъектов России.