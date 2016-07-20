LIVE: музыкальные агенты – о том, кого и как превратить в суперстар

22 июля во дворе Института медиа архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия, на которой выступят представители музыкальных фестивалей, площадок и агентств. Тема встречи – "Гадание на лайнапе: как выбрать идеального артиста". Известные гости обсудят, как найти артиста, который станет востребованным и будет собирать полный зал. Слушатели узнают правила организации фестивалей в Великобритании, секреты идеального живого выступления и способы достижения коммерческого успеха.

В дискуссии участие примут:



Музыкальный директор креативной платформы и арт-площадки Roundhousе Джейн Биз.

Агент музыкального агентства Creative Artists Agency (CAA) Кэмерон Кайзер. Он представил миру многих известных музыкантов, в число которых входят Троя Сиван, Бритни Спирс, Тинаши и Young Thug.

Предприниматель и промоутер Игорь Тонких. Основал концертное агентство и лейбл Feelee. Именно он познакомил российских слушателей с Кейвом и Dead Can Dance.

Сооснователь концертного агентства Pop FarmАндрей Саморуков.

Совладелица агентства UNITY, программный директор второй сцены Пикника "Афиши", главный продюсер проекта Heineken Bar Moscow, музыкальный директор главной музыкальной сцены фестиваля Faces&Laces Мария Пирумова.

Мероприятие является частью музыкального форума Selector PRO, организованного Британским Советом и Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 22 июля в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 22 июля, 18:00

22 июля, 18:00 Где смотреть: Мослекторий



