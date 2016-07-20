LIVE: музыкальные агенты – о том, кого и как превратить в суперстар

22 июля во дворе Института медиа архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия, на которой выступят представители музыкальных фестивалей, площадок и агентств. Тема встречи – "Гадание на лайнапе: как выбрать идеального артиста". Известные гости обсудят, как найти артиста, который станет востребованным и будет собирать полный зал. Слушатели узнают правила организации фестивалей в Великобритании, секреты идеального живого выступления и способы достижения коммерческого успеха.
В дискуссии участие примут:
- Музыкальный директор креативной платформы и арт-площадки Roundhousе Джейн Биз.
- Агент музыкального агентства Creative Artists Agency (CAA) Кэмерон Кайзер. Он представил миру многих известных музыкантов, в число которых входят Троя Сиван, Бритни Спирс, Тинаши и Young Thug.
- Предприниматель и промоутер Игорь Тонких. Основал концертное агентство и лейбл Feelee. Именно он познакомил российских слушателей с Кейвом и Dead Can Dance.
- Сооснователь концертного агентства Pop FarmАндрей Саморуков.
- Совладелица агентства UNITY, программный директор второй сцены Пикника "Афиши", главный продюсер проекта Heineken Bar Moscow, музыкальный директор главной музыкальной сцены фестиваля Faces&Laces Мария Пирумова.
Мероприятие является частью музыкального форума Selector PRO, организованного Британским Советом и Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".
Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 22 июля в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда: 22 июля, 18:00
- Где смотреть: Мослекторий