Про театр: актер Валентин Гафт поделится секретами мастерства

Валентин Гафт. Фото: ИТАР-ТАСС

Знаменитый артист Валентин Гафт проведет в пятницу, 11 июля, мастер-класс в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Слушатели узнают секреты актерской профессии из уст великого мастера. Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Валентин Гафт не только поделится тонкостями своей профессиональной деятельности, но и расскажет о своем творческом пути.

Когда : 11 июля в 14:30

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: о секретах актерской профессии Кому смотреть : всем, интересующимся театром и кино



Начало - в 14.30. Запись мастер-класса будет выложена на сайте.



Трансляция завершена.



Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ, дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. А первую роль в кино сыграл в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". После работы в театре Моссовета Валентин Гафт перешел в Театр на Малой Бронной, потом - к Андрею Гончарову в маленький театр на Спартаковской улице.

Важный творческий период был у Гафта, когда он играл у Анатолия Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола. Спектакли Эфроса остались настоящей театральной классикой. После Эфроса, в 1967 году, в Театре сатиры Гафт сыграл одну из лучших ролей - графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро". С 1969 года Валентин Гафт является актером театра "Современник".