Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

​Смотреть онлайн на m24.ru

11 июля 2014, 12:54

Про театр: актер Валентин Гафт поделится секретами мастерства

артисты мастер-классы Валентин Гафт смотреть онлайн на m24.ru Летняя киноакадемия

Валентин Гафт. Фото: ИТАР-ТАСС

Знаменитый артист Валентин Гафт проведет в пятницу, 11 июля, мастер-класс в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Слушатели узнают секреты актерской профессии из уст великого мастера. Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Валентин Гафт не только поделится тонкостями своей профессиональной деятельности, но и расскажет о своем творческом пути.

  • Когда: 11 июля в 14:30
  • Кто: актер театра и кино Валентин Гафт
  • О чем: о секретах актерской профессии
  • Кому смотреть: всем, интересующимся театром и кино


Начало - в 14.30. Запись мастер-класса будет выложена на сайте.


Трансляция завершена.


Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ, дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. А первую роль в кино сыграл в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". После работы в театре Моссовета Валентин Гафт перешел в Театр на Малой Бронной, потом - к Андрею Гончарову в маленький театр на Спартаковской улице.

Важный творческий период был у Гафта, когда он играл у Анатолия Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола. Спектакли Эфроса остались настоящей театральной классикой. После Эфроса, в 1967 году, в Театре сатиры Гафт сыграл одну из лучших ролей - графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро". С 1969 года Валентин Гафт является актером театра "Современник".

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать