На Кузнецком мосту установят пятиметровую копию Биг-Бена

Фото: PA Images/ТАСС/Philip Toscano

Пятиметровая копия лондонской башни Биг-Бен будет установлена на площадке фестиваля "Московское варенье. Дары природы" на Кузнецком мосту. Об этом сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает корреспондент m24.ru.

Каждая площадка фестиваля посвящена какому-либо региону нашей страны, либо зарубежным странам.

По словам Немерюка, для украшения площадок фестиваля также будут использованы традиционные арт-объекты в виде больших банок с вареньем. Всего планируется установить порядка 150 арт-объектов. Для оформления площадок также используются цветы, деревья и кустарники.

Фестиваль "Московское варенье. Дары природы" начнется в столице 15 июля. Он пройдет на 33 площадках: 22 – в центральном и 11 – в других округах. Всего на фестивале будет представлены 35 регионов России и 15 стран.