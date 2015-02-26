В арт-центре Vinyl в выходные устроят ярмарку грампластинок

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

28 февраля и 1 марта в арт-центре Vinyl пройдет маркет грампластинок. Музыкальные сокровища представят как специализированные магазины, так и частные коллекционеры.

На Double Vinyl Garage Market удастся найти редкие пластинки и раритетные издания. Кроме того, состоятся лекции, посвященные истории разнообразных музыкальных течений, мастер-классы, dj-сеты.

Любители винила смогут не только погрузиться в мир грампластинок и пополнить свои коллекции, но также познакомиться с единомышленниками.

Подкрепиться удастся в Vinyl Cafe. Кроме того, на крыше арт-центра можно будет согреться, выпив глинтвейна.

Напомним, маркеты виниловых пластинок с лета регулярно проходят в арт-центре Vinyl. В этот раз ярмарка впервые продлится два дня.

Адрес арт-центра - улица Образцова, дом 14. Вход свободный. Открытие маркета - в 14.00.

Как ранее сообщало M24.ru, 26 февраля в библиотеке имени Некрасова стартуют встречи музыкального клуба "Тайная жизнь винила". На первом вечере гости услышат пластинки с записями легенды джаза Джона Колтрейна.

На встречах клуба любители винила будут погружаться в мир музыки и эстетики грампластинок. Они познакомятся с различными раритетными пластинками из частной коллекции.