Московских призывников будут искать через соцсети

"Утро": Столичных уклонистов от армии будут разыскивать через соцсети

Столичных призывников будут искать через социальные сети. Об этом M24.ru рассказала член городской призывной комиссии, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. Сотрудники районных комиссий начнут также через соцсети рассылать уклонистам сообщения с напоминанием, что они должны явиться в военкомат. Глава комиссии в Таганском районе Илья Свиридов пояснил, что по "чекинам" через соцсети можно будет отследить, находится ли призывник в Москве, найти его и вручить повестку лично в руки. Напомним, что весенний призыв начнется уже 1 апреля.

"На заседании городской призывной комиссии прозвучала идея, что уклонистов можно найти по социальным сетям и напомнить им о необходимости явиться на призывной пункт", - сказала Святенко. По словам депутата, с такой инициативой выступили представители муниципалитетов, которые входят в районные призывные комиссии. Они смогут опробовать новый метод у себя в районах.

"Нормативных актов о том, как надо взаимодействовать с уклонистами в соцсетях, не существует. Единственный официальный способ оповещения – вручить повестку по месту регистрации. Остальное – это вопрос работы с молодежью", - отметила Святенко.

Глава призывной комиссии Таганского района Илья Свиридов подтвердил M24.ru, что на Таганке в этом году опробуют поиск уклонистов через соцсети. По его словам, призывнику обычно вручают повестку по тому адресу, где он прописан. Молодой человек обязан явиться в военкомат только после того, как получит ее в руки. Но часто родственники говорят, что он давно живет по другому адресу или в другом городе.

"Однако, если открыть страницу призывника в соцсетях, станет ясно, что молодой человек находится в Москве. Мы будем отслеживать призывников через Facebook, "ВКонтакте" или Instagram. Смотреть, где они "чекинятся", приезжать и вручать повестки. Главное – отдать повестку в руки, а где именно – неважно", - сказал Свиридов.

Глава районной комиссии добавил, что на Таганке нужно вручить повестки 200 молодым людям. Так что отследить всех призывников по социальным сетям, если этим будут заниматься в каждом районе, не составит проблемы.

Искать призывников через соцсети семь лет назад пытались в Санкт-Петербурге. Итоги эксперимента неизвестны. В Калининграде предлагали ловить уклонистов прямо на улице, проверяя документы у юношей призывного возраста, а также набирать солдат среди граждан, доставленных в полицию за правонарушения. Подмосковные власти пять лет призывали искать уклонистов в больницах. В Москве в этом году участвовать в призывных рейдах готовы казаки Весенний призыв в армию проходит с 1 апреля по 15 июля. Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Молодой человек, получивший повестку, должен явиться в военкомат и год отслужить в армии. Отсрочку получают студенты дневных отделений вузов с госаккредитацией, очной аспирантуры, ПТУ и техникумов. Освобождение от призыва дается по состоянию здоровья. За уклонение от военной или альтернативной гражданской службы грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до двух лет. В 2014 году в армию призвали 12 тысяч москвичей. Во время весеннего призыва Минобороны России насчитало 4,3 тысячи уклонистов по всей стране, что на 20% меньше, чем в 2013 году.



Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что социальные сети действительно помогут найти уклонистов. "С помощью соцсетей можно понять, в каком городе находится человек, и даже написать ему сообщение, чтобы попытаться уговорить его не скрываться. И это будет одним из способов психологического влияния на призывника", - посчитал эксперт. Но стопроцентной гарантии того, что молодой человек явится в военкомат, это не даст. Многие проигнорируют напоминание.

Руководитель постоянной комиссии СПЧ при президенте РФ по правам военослужащих, координатор движения "Гражданин и Армия" Сергей Кривенко усомнился, что поиск уклонистов по соцсетям будет эффективным. "В профиле можно указать любой город. Это не гарантирует, что призывник действительно там находится. Кроме того, можно создать фейковую страницу или вести ее под другим именем", - заметил Кривенко.

София Сарджвеладзе, Ирина Левкович