Столичная прокуратура выявила сайты для уклонистов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Прокуратура города Москвы добилась вынесения судебного решения о пресечении деятельности сайтов для уклонистов.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в ходе мониторинга в интернете обнаружились четыре идентичных сайта с информацией о способах уклонения от призыва на военную службу, с предложениями их реализации. В частности, на ресурсах содержались сведения о компании, которая за деньги предлагает помощь в освобождении от призыва или получении отсрочки.

Также на интернет-ресурсах содержались агитплакаты и карикатуры, "смысловая нагрузка которых направлена на формирование у призывников негативного отношения к членам призывных комиссий, представителям военных комиссариатов и правоохранительных органов".

Как отметили в прокуратуре, распространение такой информации вводит в граждан заблуждение о законности ее применения.

По результатам проверки прокуратура Москвы направила в Останкинский районный суд исковое заявление о признании информации на этих сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу оно будет направлено в Роскомнадзор, затем последует блокировка сайтов.