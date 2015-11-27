"Газета.ру" запустила раздел "Армия"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Новостной портал "Газета.ру" открыл раздел "Армия". Там будет регулярно рассказываться о том, чем вооружена российские войска, какие разработки ведут ученые и куда Россия поставляет свое вооружение. .

"Уже который месяц мы наблюдаем рост интереса аудитории к военным темам. Только в сирийский конфликт оказались вовлечены более 60 стран, постоянно вспыхивают локальные войны на территории бывшего СССР. Фактически мир оказался на пороге Третьей мировой войны, и в подобной обстановке военная тема становится одной из основных", – комментирует идею запуска раздела первый заместитель главного редактора Евгений Шипилов.

Раздел также содержит материалы о состоянии вооруженных сил иностранных государств. Пока "Армия" предусматривает пять тематических рубрик: