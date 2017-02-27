Трамп анонсировал историческое повышение военного бюджета США

Фото: ТАСС/Emily Molli

Дональд Трамп на встрече с губернаторами американских штатов в Белом доме пообещал увеличить военный бюджет США, сообщает Reuters.

"Этот бюджет будет соответствовать моему обещанию обеспечивать безопасность американского народа. Это подразумевает историческое увеличение военных расходов", – сказал президент США.

Согласно данным, которые привел представитель администрации Белого дома, расходы на оборону могут быть увеличены на 54 миллиарда долларов.

Также Трамп заявил о необходимости восстановить "опустошенные вооруженные силы страны". Дополнительные детали Трамп обещал раскрыть в своем обращении к Конгрессу США во вторник вечером.

Ранее Дональд Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб".