Комитет Госдумы поддержал запрет уклонистам от армии выезжать из России

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Комитет Госдумы по обороне поддерживает законопроект, который на пять лет запрещает выезд из России уклонистам. Об этом "Интерфаксу" заявил глава комитета адмирал Владимир Комоедов.

"Мы приняли решение поддержать эту законодательную инициативу с учетом поправок и замечаний, которые поступят от Минобороны, других силовых структур, где законом определена военная служба. Сейчас этот законопроект, вызвавший неоднозначную реакцию в обществе, мы послали на рассылку в заинтересованные силовые ведомства, а также в комитеты Госдумы", – сказал Комоедов.

Он добавил, что помимо запрета на выезд, уклонисты на такой же пятилетний срок будут лишены возможности занимать должности на государственной службе.

Поправки предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". Так, военкоматы будут обязаны в трехдневный срок после признания "гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований", направлять соответствующие документы в территориальные органы ФМС.

Согласно поправкам, в миграционной службе при получении заключения должны на пять лет запретить выезд из России упомянутым лицам.

Ранее M24.ru сообщало, что казаки будут участвовать в рейдах по поиску уклонистов от армии. Об этом рассказал атаман Российского казачьего общества "Юго-Восток" Сергей Шишкин. По его словам, казаки уже заключают договоры с районными военкоматами Москвы.

Шишкин отметил, что в каждую призывную комиссию входит представитель казачества. В этом году они будут получать списки призывников, ходить по квартирам и вручать повестки, а также агитировать уклонистов идти в армию. Всего, по словам Шишкина, к такой работе можно привлечь 1,4 тысячи казаков.