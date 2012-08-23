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Происшествия

23 августа 2012, 14:26

Военные похитили из бюджета 8 млн рублей при ремонте кабеля в МО

армия коррупция криминал хищения Главная военная прокуратура

ИТАР-ТАСС

Военная прокуратура отмечает рост взяточничества в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). К примеру, при реконструкции электрокабеля в Подмосковье военные чиновники присвоили более 8 миллионов рублей бюджетных денег.

Как сообщает официальный сайт Главной военной прокуратуры, за последние полгода в РВСН устранено свыше 8 тысяч нарушений закона и отменено более 600 незаконных правовых актов. К ответственности привлечены почти 1600 нарушителей закона, а в госказну возвращено 24 миллиона рублей.

По словам военного прокурора РВСН, генерал-майора юстиции Владимира Самусева, в подконтрольном ему ведомстве возросло число взяточничеств и злоупотреблений. Например, при реконструкции кабельной линии электропередачи в Московской области военные чиновники похитили 8 миллионов рублей бюджетных денег и военного имущества.

К позитивным итогам работы военной прокуратуры РВСН относится сокращение количества тяжких и особо тяжких деяний и преступлений против военной службы.

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