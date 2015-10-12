Минобороны создаст роту для борьбы с фальсификацией военной истории

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Научная рота для разоблачения фальсификаторов военной истории будет организована на базе Центрального архива Министерства обороны России в 2016 году, сообщает "Интерфакс".

"Вопрос о создании небольшого научного подразделения – роты – при Центральном архиве военного ведомства сейчас прорабатывается", – сказал собеседник агентства.

В этой роте пройдут службу молодые специалисты, занимающиеся историей, социологией и другими профильными науками. Они будут изучать историю Второй Мировой войны, факты, связанные с фальсификацией победы советского народа в годы Великой Отечественной войны и другие события из жизни и вооруженных сил.

В минувшую субботу первый замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил, что Минобороны в ходе осеннего призыва сформирует еще две научные роты.

"Мы еще сформируем две научные роты в дополнение к восьми, которые уже есть", – отметил Евгений Бурдинский.

На сегодняшний день в вооруженных силах страны действуют восемь научных рот. В них прошли службу свыше около 450 человек.

Научные роты созданы и действуют при военных научных центрах, в научных учреждениях военно-морского флота, военно-воздушных сил, войск воздушной и космической обороны, сухопутных войск, а также при военной академии связи и главном военно-медицинском управлении Минобороны страны.

Военные ученые служат в Москве, Красногорске, Петербурге, Воронеже и Краснодаре.