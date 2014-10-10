На службу в армии призвано более 6 тысяч москвичей - Симонов

"Интервью": Александр Симонов - об осеннем призыве в армию

В осенний призыв, который начался 1 октября, на службу в армии призвано более 6 тысяч москвичей. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Москвы Александр Симонов.

По его словам, в весенний призыв на службу призвали чуть менее 6 тысяч жителей столицы. "План весеннего призыва был выполнен в полном объеме. И осенью, я думаю, мы не будем испытывать больших трудностей. Установленное задание на призыв мы выполним", - отметил Александр Симонов.

Он добавил, что призывники из Москвы проходят службу на территории Западного военного округа, то есть в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

"Примерно 80% проходит службу в Московской области. Калуга, Воронеж – это тоже не так далеко. Конечно, приоритет для прохождения службы в Москве или Московской области отдаем в первую очередь ребятам женатым, имеющим детей, а также тем, у кого есть пожилые или пенсионного возраста родители", - уточнил Симонов.

Кроме того, Александр Симонов рассказал, что отсрочку от военной службы в Москве ежегодно получают около 20 тысяч призывников. Большинству такая отсрочка дается из-за обучения в университете или среднем специальном заведении. "Часть отсрочек призывные комиссии ребятам дают по здоровью, часть отсрочек - по семейному положению", - сказал он.

Симонов отметил, что уже в этом году в тех вузах, где есть военная кафедра, заработала система прохождения службы параллельно с учебой. Он добавил, что альтернативная служба у москвичей популярностью не пользуется.

Напомним, что осенний призыв начался 1 октября. До 31 декабря Минобороны планирует направить в вооруженные силы около 150 тысяч юношей. Правила призыва в этом году не изменились. Как и раньше, на службу призывают мужчин от 18 до 27 лет, которые подходят по состоянию здоровья. Срок службы составит один год