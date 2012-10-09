На военном полигоне под Оренбургом взорвались три вагона со снарядами

Из-за взрывов на полигоне в Оренбургской области 9 октября остановлен поезд "Ташкент-Москва". По предварительным сведениям, в вагонах едет около 600 пассажиров

Во вторник, 9 октября, на военном полигоне Донгуз в Оренбургской области прогремело три взрыва: рвались снаряды на площадке по утилизации боеприпасов.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны, в настоящее время инцидент исчерпан, снаряды не повредили жилые здания, пострадавших нет. Были эвакуированы два поселка – Первомайский и Экспериментальный, всего около 10 тысяч человек.

На полигон были направлены все экстренные службы и бронетехника из воинских частей, личный состав МВД Оренбурга и области поднят по тревоге.

МЧС рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок по трассе Оренбург – Соль – Илецк. Также на пути следования был задержан поезд "Ташкент - Москва".

Военно-следственный отдел возбудил уголовное дело по факту взрыва, причины и обстоятельства случившегося будет выяснять специальная комиссия.