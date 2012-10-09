На военном полигоне под Оренбургом взорвались три вагона со снарядами

Во вторник, 9 октября, на военном полигоне Донгуз в Оренбургской области прогремело три взрыва: рвались снаряды на площадке по утилизации боеприпасов.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны, в настоящее время инцидент исчерпан, снаряды не повредили жилые здания, пострадавших нет. Были эвакуированы два поселка – Первомайский и Экспериментальный, всего около 10 тысяч человек.
На полигон были направлены все экстренные службы и бронетехника из воинских частей, личный состав МВД Оренбурга и области поднят по тревоге.
МЧС рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок по трассе Оренбург – Соль – Илецк. Также на пути следования был задержан поезд "Ташкент - Москва".
Военно-следственный отдел возбудил уголовное дело по факту взрыва, причины и обстоятельства случившегося будет выяснять специальная комиссия.