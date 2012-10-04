4 октября - годовщина разгрома Белого дома

Фото: ИТАР-ТАСС

19 лет назад в Москве расстреляли Белый дом. В истории этот эпизод сохранился как "Конституционный кризис 1993 года".

21 сентября 1993 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О поэтапной конституционной реформе", означавший роспуск Верховного Совета, а 23 сентября чрезвычайный Съезд народных депутатов расценил действия главы государства как государственный переворот. Конституционный суд принял решение об отрешении Ельцина от должности президента.

Белый дом блокировали войска, было усилено оцепление, в самом здании депутаты готовились к штурму. Одновременно с этим велись переговоры, затем в здание пустили журналистов.

3 октября состоялся разрешенный митинг, однако потом ОМОН пытался разогнать протестующих.

Прибывшие на подмогу солдаты Внутренних войск продержались недолго – их смяла волна протестующих. Были захвачены 10 грузовиков, щиты и резиновые дубинки, оружие. Сторонники Верховного Совета двинулись в сторону Останкино. Уличные бои около телецентра шли до вечера, захват "Останкино" не состоялся. В то же время в столицу шла колонна бронетехники.

Утром 4 октября 10 танков и 20 БТР открыли огонь по верхним этажам Белого дома, а в 17:00 начался массовый выход противников Бориса Ельцина.

В столкновениях погибло около двухсот человек, не меньше тысячи были ранены.

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников.