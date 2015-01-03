В Москве скончался бывший главнокомандующий войсками ПВО Виктор Прудников

Виктор Прудников. Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Бывший главнокомандующий Войсками противовоздушной обороны России генерал армии Виктор Прудников скончался в Москве на 76-м году жизни. Экс-главком ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщает Агентство "Москва".

Прудников был последним главкомом ПВО до их объединения с Военно-воздушными силами. Сейчас они входят в один род войск - ВВС.

Прощание с генералом состоится 6 января на Федеральном мемориальном кладбище, где хоронят военнослужащих.

После церемонии прощания на том же кладбище состоятся похороны.

Отметим, что Виктор Прудников возглавлял войска ПВО на протяжении пяти лет - с 1992 по 1997 год. В 2001 году он вышел в запас по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.