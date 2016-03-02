Сохранить рабочие места для призывников будет проблематично

В России может появиться армейский декретный отпуск

Для мужчин, призываемых в армию, могут сохранять рабочие места. Соответствующее предложение поступило Дмитрию Медведеву во время поездки в Калининград. Глава правительства пообещал рассмотреть инициативу. Подобную практику могут ввести на госпредприятиях, особенно тех, которые работают на оборонную промышленность.

Своим мнением по этому вопросу в эфире радиостанции "Москва FM" поделился директор экспертной группы "Гражданин. Армия. Право" и член президентского Совета по правам человека Сергей Кривенко.

"Не очень понятно, как это собираются реализовать. Даже на госпредприятиях постоянно идут заказы и необходимо работать. В условиях рыночной экономики такая инициатива практически нереальна", – объяснил Кривенко.

По его словам, нигде в мире подобной практики нет. Большинство стран переходит на контрактную армию, поэтому такая проблема не возникает.

"В России также постепенно осуществляется переход именно к добровольной службе, и вопрос сохранения рабочих мест перестанет быть актуальным", – добавил эксперт.

Кривенко отметил, что в прошлом году впервые число контрактников превысило количество призывников. Такая служба позволяет и заработать и набраться необходимого опыта.

Ранее m24.ru сообщало, что Минтруд подготовил перечень профессий для альтернативной гражданской службы в 2016 году.

В перечне есть 118 видов работ, которыми смогут заняться призывники, которые решат пройти альтернативную гражданскую службу. Такая возможность в этом году будет у пяти тысяч новобранцев.

Россияне, которых хотят проходить альтернативную службу, могут претендовать на такие позиции, как водитель, маляр, оленевод, врач, преподаватель, социальный работник, слесарь, повар, тракторист, почтальон, инженер и лаборант.