Более 2,5 тысяч студентов взяли академотпуска ради службы в армии

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 2,5 тысяч российских студентов осенью прошлого года специально ушли в академический отпуск, чтобы отслужить в армии.

"В последнее время появилось очень интересное явление, когда студенты, проходя обучение, берут академический отпуск и пишут заявление на то, чтобы пройти военную службу — отказываются от отсрочки и проходят военную службу. Мы думали, это отдельные случаи, но оказалось, что это не так: тенденция нарастает, увеличивается количество — осенью было более 2,5 тысячи молодых ребят, которые взяли академический отпуск с желанием пройти военную службу", - приводит РИА Новости слова замглавы генерального штаба Минобороны России Василия Смирнова.

Замглавы Генштаба добавил, что около трети молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет испытывают проблемы со здоровьем и в связи с этим не могут быть призваны на военную службу. Среди тех, кто в итоге приносит присягу, по данным Смирнова, 18-19 процентов имеют диплом о высшем образовании.

Напомним, что в понедельник в России началась весенняя призывная кампания. В ходе стартовавшего весеннее-летнего призыва 2013 года, который завершится 15 июля, ряды ВС РФ пополнят 153,2 тысячи молодых людей.