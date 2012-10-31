Поселок Сокол: деревня в центре города

"Познавательный фильм": В центре Москвы прячется настоящая деревня

Недалеко от центра Москвы, между улицами Алабяна, Врубеля и Малым Песчаным переулком, находится настоящая деревня – поселок Сокол. Он формировался как концептуально новое для Москвы поселение – город-сад.

Строительство началось в 1923 году, декрет был подписан Лениным в 1921-м году. Проект должен был стать эталоном для создания столичных микрорайонов, где сочетаются лучшие качества города и деревни.

Так среди столичных многоэтажек и больших магазинов оказалась самая настоящая деревня – с низкими заборами, бревенчатыми домиками и узкими улочками. Каждый дом строился по индивидуальному плану. Все было просчитано до мелочей, вплоть до того, что дома в тени делали светлыми, а на свету – темными. При этом в поселке нет ни одного одинакового дома, здесь есть коттеджи в русском, английском, немецком стиле и даже зеркально отражающие друг друга дома.

С 1979 года Сокол находится под государственной охраной как памятник градостроительства 20-х годов прошлого века. Поселок стал третьим в списке памятников того периода истории после Мавзолея и Северного речного вокзала. Законом по охране памятников перестраивать дома запрещено, как впрочем и ставить заборы выше 1 метра 20 сантиметров. Благодаря этим мерам поселок удалось сохранить практически в первозданном виде.