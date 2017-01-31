Форма поиска по сайту

31 января 2017, 10:10

Культура

"Мослекторий" покажет, как военные конфликты меняют города

31 января в Музее истории ГУЛАГа состоится лекция архитектора Франческо Себрегонди. Он провел исследование в секторе Газа, которое показало – вооруженные столкновения могут быть инструментом урбанизации. Городская инфраструктура меняется в зависимости от расположения войск и их действий. Франческо сделал эти выводы на основании данных платформы Forensic Architecture. Она собирает видеозаписи с камер наблюдения и из соцсетей.

Трансляцию лекции смотрите на сайте Мослекторий 31 января в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

