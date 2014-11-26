Московские власти разработали требования к "курящим" летним кафе

В летних кафе без навесов разрешат курить

Московские власти разработали новые требования к летним кафе. В проекте постановления мэрии (есть в распоряжении M24.ru) говорится о том, что они исключены из схемы нестационарных объектов. Таким образом, в летних кафе в следующем сезоне можно будет курить. Это подтвердил M24.ru глава департамента торговли Алексей Немерюк. Кроме того, будет запрещено делать летние кафе на крышах. Сегодня этот вопрос никак не регулируется, сказал M24.ru первый замглавы департамента Иван Зубцов.

Ранее власти обещали, что вывод летних кафе из-под действия постановления правительства Москвы №26 "О размещении нестационарных торговых объектов", снимет запрет на курение. Однако дымить разрешат только в летних кафе, которые представляют собой столики и зонты на улице – без навесов и ограждений. В проекте постановления, разработанном департаментом торговли, сказано, что владельцы могут использовать самые разные элементы для оформления кафе: настилы, декоративные ограждения, шпалеры, маркизы (навесы с фигурными краями), перголы (легкие арки из дерева и металла). Как будет решаться вопрос курения в таких заведениях общепита, пока не ясно.

Антитабачный закон вступил в полную силу 1 июня 2014 года. Курение было запрещено во всех кафе и ресторанах. Однако позже выяснилось, что ограничение не касается электронных сигарет и кальяна без табака. В июне же заработали новые требования для летних веранд внутри Бульварного кольца. Шатры и павильоны теперь запрещены, декоративные должны быть высотой 60-90 сантиметров.

Отметим, что заведения общепита, которые входят сегодня в перечень нестационарных объектов, будут включены в отдельную схему летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания. Для того, чтобы попасть туда, владельцам надо будет предоставить уведомление о том, что заведение фигурировало и в прежней схеме. Сезонные кафе в пределах Третьего транспортного кольца должны сделать это до 1 марта 2015 года, все остальные - до 1 января 2016 года. Работать летние кафе будут по-прежнему с 15 марта по 15 ноября.

По новым правилам, летние кафе можно будет размещать на террасах, кровлях и стилобатах рядом со стационарным заведением либо на расстоянии не более 5 метров от него. Сейчас допустимое расстояние - 3 метра. Сезонные объекты в новом сезоне нельзя будет размещать ближе пять метров к наземным или подземным пешеходным переходам, на крышах жилых домов и их пристроек, а также вокруг деревьев. "Новый документ устраняет определенные неточности. Сейчас, например, вопрос размещения на крышах не регулируется", - отметил Иван Зубцов.

Высота зонтов и пергол должна быть не выше первого этажа. Если кафе находится на тротуаре, то между его краем и проезжей частью должно быть расстояние, которое "позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение".

Кроме того, летние кафе можно будет проектировать по индивидуальным эскизам. "Новое постановление корректирует порядок согласования внешнего вида летних кафе, предоставляет возможность разработать и утвердить индивидуальные архитектурные решения", - сказал Зубцов.

Индивидуальные решения можно будет использовать на пешеходных зонах, площадях и внутриквартальных территориях, но не возле проезжей части. Если площадь типового сезонного кафе не может превышать размеры внутреннего помещения ресторана, то кафе, построенное по индивидуальному проекту, может быть больше стационарного в два раза. При этом архитектура заведения должна соответствовать стилю и колористике фасада, рядом с которым расположена. Конструкции должны быть выполнены из дерева ценных пород, металла или композитных материалов. Индивидуальные проекты владельцы кафе должны будут согласовать с Архитектурным советом Москвы.

Юрист Федерации рестораторов и отельеров России Мария Орлова считает, что нет никаких оснований для запрета курения в летних кафе. "Они не должны относиться ни к внутренним помещениям, ни к нестационарным торговым объектам. Антитабачный закон серьезно ударил по предприятиям питания. Часто посетители выходят покурить и просто уходят, не расплатившись. После выступления в силу закона прибыль кафе и ресторанов упала на 25%, но здесь еще сказалась общая экономическая ситуация", - отметила Орлова.

Отмена запрета на курение приведет к росту популярности сезонных кафе, уверен глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по оптовой и розничной торговле Михаил Мандалян. "Можно само летнее кафе для большего удобства пассажиров разделить на курящую и некурящую зоны – с разных сторон от входа, например", - подчеркнул Мандалян.

Он также полагает, что владельцы кафе в центре города воспользуются также возможностью увеличить площадь своих кафе. "В центре Москвы, особенно на пешеходных зонах, своя архитектура, и нужны индивидуальные решения. Кроме того, если площадь внутреннего помещения – 50 метров, а летнего кафе – 100 метров, то это выгодно для бизнеса. Что касается кафе на крышах зданий, то их всего несколько в Москве", - сказал эксперт.

София Сарджвеладзе