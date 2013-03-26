Здание для Политеха и МГУ построят по российско-итальянскому проекту

Новое здание Политеха построят по российско-итальянскому проекту

В конкурсе архитектурных концепций Музейно-просветительского центра Политехнического музея и МГУ имени Ломоносова победило итальянское бюро Massimiliano Fuksas Architettо совместно с российской архитектурной мастерской SPEECH.

Итальянско-российский проект стал лучшим среди шести архитектурных бюро и набрал наибольшее количество голосов жюри и попечительского совета Политеха.

"У здания будет прозрачный первый этаж, создающий образ некого форума, места для встреч. В противовес этому верхняя часть здания будет непрозрачной, в ней будет находиться весь основной функционал. Это символизирует контраст рациональности городской среды и мистицизма города", – говорит ведущий архитектор Massimiliano Fuksas Architettо Кристиан Салливан.

Основной материал, который будут использовать архитекторы для внешней отделки – медь с патиной. Архитекторы отмечают, что этот материал в полной мере соответствует урбанистической тенденции в Москве.

Фото: Speech

Стоимость работ оценивается в 180 миллионов долларов. В ближайшее время проект должны вынести на суд общественности Москвы, а также обсудить с коллективом МГУ.

В будущем Музейно-просветительский центр должен стать многофункциональным культурно-образовательным центром. Посетители смогут воспользоваться общедоступной лабораторией и медиацентром, а также посещать семинары и лекции ученых со всего мира.

Новый корпус Политеха планируется построить рядом с библиотекой и учебным Шуваловским корпусом МГУ.