Площадка для дискуссий: Архитектурному совету Москвы исполнился год

Фото: M24.ru

В марте 2014 года исполнился год со дня первого заседания Архитектурного совета Москвы в обновленном составе.

"Задача Архсовета - создать площадку для дискуссий о качестве архитектуры. Совет не несет в себе карательную функцию, только просветительскую. Мы выдаем набор рекомендаций для дальнейшей работы над проектами", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на пресс-конференции, посвященный году работы совета.

Архитектурный совет города Москвы был создан как коллегиальный и совещательный орган при Москомархитектуре. В его состав входят не только представитель власти, но и известные архитектурные и градостроительные деятели.

За год работы Архсовет провел 14 заседаний, на которых было рассмотрено 30 объектов. 19 из них были "в целом поддержаны" с рекомендациями по небольшой доработке, 8 - отклонены. Кроме того, по инициативе Архсовета по трем проектам заказчики организовали конкурсы: международный на разработку архитектурно-градостроительной концепции территории завода "Серп и Молот", национальные конкурсы на проектное решение торгового центра на "Полежаевской" и на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасадов Третьяковской галереи.

Презентация archsovet.msk.ru

Всего в состав Архсовета входят 14 человек, в том числе, глава Мосгорнаследия Александр Кибовский, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев, ректор архитектурной школы "МАРШ" Евгений Асс, бывший главный архитектор Берлина Ханс Штимман и другие. Председателем Архсовета является главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Заседания совета проходят ежемесячно. По словам Сергея Кузнецова, на рассмотрение совета попадают объекты, которые планируется построить в окружении исторической застройки или на площадях и магистралях городского значения, а также проекты зданий площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Оцениваются проекты по нескольким критериям: соответствие ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка), ландшафтно-визуальная и транспортная составляющая, наличие социальной инфраструктуры, фасадные и объемно-планировочные решения, организация общественных пространств, а также исторический контекст.

Количество городских проектов по округам. Презентация archsovet.msk.ru

"Мне кажется, что мы отладили системное рассмотрение всех важных городских проектов - для города это успех. Эксперты регулярно собираются, поэтому городские важнейшие площадки защищены, город полностью защищен от появления нелепых, уродливых сооружений", - ранее говорил Сергей Кузнецов.

По его словам, перед вынесением проекта на обсуждение совета заказчик должен тщательно готовить материалы и аргументацию.

В результате обсуждения Архсовет может либо утвердить предложенное архитектурно-градостроительное решение, либо отказать, либо отправить проект на доработку. Сергей Кузнецов добавил, что наиболее распространенные ошибки, которые вынуждают отправлять проекты на доработку - это несоответствие архитектуры окружающей исторической застройке, непродуманная транспортная ситуация вокруг застройки и необеспеченность социальной инфраструктурой.

В прошлом году был запущен официальный портал архитектурного совета Москвы. Здесь размещается вся актуальная информация о заседаниях совета, информация о конкурсах на проекты и решения, объявленные Москомархитектурой или приводящиеся под ее эгидой и многое другое.

Планы на будущее

Сергей Кузнецов отметил, что главной задачей Архсовета останется продолжение регулярной, нормальной работы. Он добавил, что в ближайшие месяцы в состав Архитектурного совета будут внесены изменения. "Сейчас рассматривается этот вопрос. Весь совет сразу обновлять не планируем, но прекрасно понимаем, что для того, чтобы получать разные взгляды, нужно привлекать и новых специалистов тоже", - рассказал главный архитектор.

Презентация archsovet.msk.ru

Кроме того, по мнению Сергея Кузнецова, Архсовет нуждается в смене имиджа. "Совет сейчас воспринимается архитекторами, инвесторами и заказчиками эмоционально, как карательный органами. Люди побаиваются сюда ходить", - сказал он. Однако такое мнение о совете совершенно не соответствует его настоящему облику. "Здесь есть возможность получить очень профессиональную экспертизу", - добавил Сергей Кузнецов.