Мосгорнаследие издаст книги о памятниках архитектуры

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент культурного наследия Москвы и издательский дом Руденцовых запускают проект по изданию серии научно-популярных книг о памятниках архитектуры.

В ближайшие полтора года планируется издать книги, посвященные памятникам, которые построены в Москве по замыслу Василия Баженова, Матвея Казакова, Осипа Бове, Константина Тона и других архитекторов XVIII - середины XX века.

Первая книга, которая выйдет в свет в рамках проекта, – "Архитектурное наследие России. Сергей Соловьев".

"Мы не делали акцент на известность авторов, наша задача - популяризировать их работы, которые реально воплотились, а также те, которые остались на бумаге, но являются не менее значимыми", – цитирует РИА Новости генерального директора издательского дома Руденцовых Кристину Руденцову.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский отметил, что финансирование проекта осуществляется за счет издательского дома Руденцовых без привлечения средств столичного бюджета.

Книги будут стоить около 3 тысяч рублей, а для студентов и пенсионеров – около тысячи рублей.