Москва 24 покажет, как построить комфортный город

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

24 октября в Центре дизайна Artplay в рамках конференции "Комфортный город. Новые вызовы" состоится сессия по теме – "Добрососедство как ценность"

Добрососедство, как городской феномен, создают жители, которым интересно общаться и делать что-то сообща. Добрые соседи – это группы единомышленников, которые живут рядом. Существование таких дружеских групп определяет качество жизни в городе и психоэмоциональное здоровье горожан.

Основная причина интереса к добрососедству сегодня заключается в потери управляемости процессами городских изменений. Сегодня именно люди, которые работают сообща, могут сделать жизнь вокруг себя лучше и комфортнее.

Модератор: Андрей Матвеев.

Спикеры:



Сергей Кузнецов, и.о. главного архитектора Москвы;

Александр Казмирчук, генеральный ди⁠ректор, Rose group;

Мария Могилевцева-Головина, ди⁠ректор по продукту, девелоперская группа "Сити-XXI век";

Рустам Керимов, основатель, архитектурное бюро А-ГА;

Леонид Курашов, сооснователь, галерея локального искусства КВАРТИНА, житель микрогорода "В лесу";

Святослав Мурунов, руководитель, Центр Прикладной Урбанистики;

Бертил Бьорк, ди⁠ректор, STPLN (Мальмо, Швеция).

Прямую трансляцию пресс-конференции можно увидеть 24 октября в 13:30 на этой странице.