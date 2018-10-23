Москва 24 покажет, как построить комфортный город

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
24 октября в Центре дизайна Artplay в рамках конференции "Комфортный город. Новые вызовы" состоится сессия по теме – "Добрососедство как ценность"
Добрососедство, как городской феномен, создают жители, которым интересно общаться и делать что-то сообща. Добрые соседи – это группы единомышленников, которые живут рядом. Существование таких дружеских групп определяет качество жизни в городе и психоэмоциональное здоровье горожан.
Основная причина интереса к добрососедству сегодня заключается в потери управляемости процессами городских изменений. Сегодня именно люди, которые работают сообща, могут сделать жизнь вокруг себя лучше и комфортнее.
Модератор: Андрей Матвеев.
Спикеры:
- Сергей Кузнецов, и.о. главного архитектора Москвы;
- Александр Казмирчук, генеральный директор, Rose group;
- Мария Могилевцева-Головина, директор по продукту, девелоперская группа "Сити-XXI век";
- Рустам Керимов, основатель, архитектурное бюро А-ГА;
- Леонид Курашов, сооснователь, галерея локального искусства КВАРТИНА, житель микрогорода "В лесу";
- Святослав Мурунов, руководитель, Центр Прикладной Урбанистики;
- Бертил Бьорк, директор, STPLN (Мальмо, Швеция).
Прямую трансляцию пресс-конференции можно увидеть 24 октября в 13:30 на этой странице.