Будущее музея имени Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина готовится к масштабной реконструкции. Планируется, что на территории музея появится выставочный и депозитарно-реставрационный центры и многофункциональная аудитория, а также будут реконструированы главный корпус и прилегающие к нему здания.

Фото: ГМИИ имени Пушкина

"В настоящее время музей вынужден показывать не более пяти процентов своих фондов, поэтому появилась необходимость создания целого музейного городка", – сказал в интервью М24 первый заместитель директора ГМИИ им. Пушкина по капитальному строительству Андрей Жакевич.

Архитектурную концепцию музея разработал "Моспроектом-5" совместно с британским архитектором Норманом Фостером. Согласно идее, микрорайон вблизи музея делится на три квартала – восточный, западный и северный.

Фото: ГМИИ имени Пушкина

В Восточном квартале, на территории от Колымажного переулка в сторону улицы Знаменка, планируется построить депозитарно-реставрационный центр и многофункциональную аудиторирию. В аудитории расположится многофункциональный концертно-лекционный зал на 600 мест, выставочные площади и другие помещения. Эти два здания будут иметь общее подземное пространство. Между зданиями планируется восстановить исторический переулок.

Новые дания появятся на месте трех ветхих строений. Решение о сносе старой застройки утвердила градостроительно-земельная комиссия Москвы в середине ноября 2012 года. "Эти здания подлежат разборке именно потому, что не являются объектами исторической среды и объектами культурного наследия. Они находятся в неудовлетворительном состоянии", – пояснил Жакевич. Восточную часть планируется сдать в 2016 году.

Фото: ГМИИ имени Пушкина

В настоящее время идет работа по прокладке инженерных сетей, которые будут "питать" объекты первого этапа, и реставрация усадьбы Ренкевича (Волхонка, 8, строение 3-6), которую планируется завершить в третьем квартале 2013 года.

Третье новое здание – выставочный центр – расположится в западной части, с левой стороны от главного корпуса музея. Именно оно вызывает больше всего возражений у защитников наследия, так как здание планируется разместить на территории памятников архитектуры. Это здание получило название "пятилистник", хотя существуют и другие варианты центра, в том числе предлагалось построить объем, поднятый на опорах над землей.

Фото: ГМИИ имени Пушкина

В северной части музейного городка находится усадьба Вяземских-Долгоруковых. Она будет реставрирована. Реконструкция ожидает и главный корпус здания, которому в 2012 году исполнилось 100 лет.

"При любой концепции объекты культурного наследия будут сохранены, они не изменят ни очертания, ни габариты, ни материалы, из которых выполнены, ни свое месторасположение", – подчеркнул Андрей Жакевич. Он отметил, что Фостер обычно очень аккуратно встраивает здания в сложившуюся среду. Это касается и зеленых насаждений. На генплане в зоне строительства многофункциональной аудитории красным обведены древние уникальные деревья, которые архитектор в своей концепции бережно сохраняет.

Фото: ГМИИ имени Пушкина

Работа над концепцией продолжается и до сих пор, но в ее основе остаются наработки Фостера, уверил Жакевич. "Никто не отказывался от идей Нормана Фостера. Наоборот, идеи стараются максимально сохранить. Всем, и музею в особенности, было бы интересно, если первый в России проект Нормана Фостера будет здесь осуществлен. На мой взгляд, это самая подходящая площадка для реализации идей и таланта господина Фостера", – сказал он.

"Другое дело, что предложения Фостера в каких-то аспектах не совпадают с требованиями отдельных позиций законодательных актов", – отметил Жакевич. Поэтому в настоящее время концепцию британца дорабатывают в соответствии с законами и с учетом замечаний рабочей группы Научно-методического совета при Министерстве культуры. В частности, рабочая группа предложила снизить этажность депозитарно-реставрационного центра и многофункциональной аудитории и изменить облик башен зданий, которые контрастировали с окружающей застройкой.

Фото: ГМИИ имени Пушкина

"Концепция претерпела изменения в лучшую сторону. Например, нам не хватало полезных площадей в депозитарном центре, Ирина Александровна (директор ГМИИ им. Пушкина – M24) предложила часть научной библиотеки, которая изначально там располагалась по концепции, вынести в отдельное здание", – рассказал Жакевич.

Первый заместитель директора музея также рассказал, что в ближайшие годы вблизи храма Христа Спасителя появится новая станция метро "Волхонка". Он отметил, что из метро можно будет сразу попасть в любое здание музея, не выходя на улицу. Интерьеры станции оформят в музейном стиле.

Фото: ГМИИ имени Пушкина

Напомним, концепция Нормана Фостера была утверждена в 2007 году решением коллегии Федерального агентства по культуре и кинематографии. Но часть московской архитектурной общественности выразила свое недовольство предложенными идеями, в частности строительством на территории памятников культуры и современными зданиями. Концепцию Фостера было решено доработать, учитывая мнения архитектурной общественности. Соответствующее поручение в 2011 году дал Владимир Путин, на тот момент являющийся премьер-министром России.

В настоящее время завершение работ по строительству и реставрации запланировано на 2018 год.

Софья Кондрашина