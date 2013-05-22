Реставрация усадьбы "Останкино": музейный комплекс, оранжерея и парк

В ближайшее время начинается реставрация усадьбы "Останкино". Концепцию восстановления усадьбы разработал "Моспроект-2" имени М. В. Посохина. Согласно ей, на территории усадьбы планируется воссоздать обстановку XVIII века, в частности, восстановить исторический ров, парк, оранжерею и конный двор, а также построить новые объекты – выставочные павильоны, кружки и фондохранилище.

Глава Мосгорнаследия Александр Кибовский называет проект восстановления "Останкино" главным реставрационным проектом на ближайшие годы. После реставрации усадьба будет работать как круглогодичный музейный комплекс с выставочными павильонами, реставрационными мастерскими, кружками, фондохранилищем и открытыми архивами. Для этого на территории памятника создадут подземное пространство. В нем же разместится и парковка на 400 машино-мест.

Фото: ИТАР-ТАСС

В дальнейшем на территории усадьбы планируется организовывать экспозиции под открытым небом и театрализованные представления. Проект также предполагает создание на территории усадьбы катка, который, по мнению экспертов, поможет привлечь посетителей в усадьбу не только летом, но и зимой.

При реставрации "Останкино" планируется применить аутентичные материалы – кирпич, дерево и штукатурку.

На восстановление усадьбы из городского бюджета выделят 2,5 миллиарда рублей до 2015 года. Всего же на реставрационные работы и новое строительство планируется направить 9,6 миллиардов рублей.

По словам Кибовского, реставрация усадьбы вместе со строительством новых объектов займет от трех-четырех до семи лет. До осени планируется закрыть дворец легковозводимыми конструкциями. Это позволит не только защитить дворец, но и разгрузить нагрузку на его стены, отметил глава ведомства.

Кроме того, к участию в реставрации планируется привлечь специалистов из Версаля и потсдамского Сан-Суси – двух крупнейших дворцовых комплексов в мире.

Напомним, ранее территория "Останкино" была увеличена на 5,5 гектара. Общая площадь усадьбы теперь составляет 14,5 гектара.

Фото: dkn.mos.ru

Ансамбль усадьбы Останкино складывался на протяжении нескольких столетий и окончательно сформировался при графе Н.П. Шереметеве на рубеже XVIII—XIX вв. Останкинский дворец изначально строили как театр – храм искусства с картинной галереей. В настоящее время он является одним из пяти уцелевших деревянных театров мира.

До наших дней интерьеры дворца почти в полной мере сохранили свой декор и убранство. Одной из главных достопримечательностей является художественный наборный паркет. Оригинальный облик придает залам обилие резного золоченого дерева.

Многие предметы убранства, в первую очередь разнообразные осветительные приборы и резная мебель, были выполнены по специальным заказам графа Шереметьева и являются органичной частью художественного решения интерьеров.

Фото: ИТАР-ТАСС

Останкинский театр был создан по последнему слову европейской театральной техники конца XVIII века и включал механизмы перемены кулис, машины звуковых и световых эффектов и разнообразные подъемные устройства сцены. В машинерии Останкинского театра были применены и оригинальные разработки российских мастеров, не имеющие аналогов в истории театра. Самой исключительной из них была способность при помощи трансформирующегося пола быстро превращать театральное пространство в бальный зал.

Органичной частью ансамбля является парковая зона. Увеселительный сад XVIII века отразил планировочные особенности паркостроения рубежа XVIII - XIX веков, совместив на сравнительно небольшой территории (11 гектаров) различные элементы регулярного и пейзажного парка. В 1793 году на территории усадьбы был разбит "Собственный садик" и насыпана Горка "Парнас".

Софья Кондрашина