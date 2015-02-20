В городах Подмосковья расставят сенсорные терминалы для оплаты услуг и навигации

Терминалы для Сергиева Посада. Фото: ГУАГ Подмосковья

Города Подмосковья разрабатывают концепции собственного архитектурного облика. Как сообщил M24.ru сообщил замначальника Главного управления архитектуры и градостроительства области Юрий Менчиц, проекты, в частности, предполагают установку сенсорных терминалов для оплаты услуг ЖКХ (а в перспективе - и парковки), заказа билетов и интерактивной навигации на местности. Эксперимент может пройти в Сергиевом Посаде и Дмитрове. В подмосковных городах также упорядочат внешний вид рекламных и информационных вывесок, обустроят пешеходные зоны и раскрасят фасады домов.

"Во многих городах должны постепенно появиться терминалы для оплаты услуг и навигации, чтобы можно было легко ориентироваться в городе, найти любой объект. Любая справочная информация должна подаваться в интерактивной форме", - сказал Менчиц.

Сначала терминалы установят муниципальные образования, потом к процессу могут подключиться инвесторы. Поверхность автоматов можно будет использовать для наружной рекламы.

Терминалы. Фото: ГУАГ Подмосковья

В Сергиевом Посаде, например, планируется установить "городские многофункциональные терминалы", через которые можно будет заказать электронные билеты, оплатить коммунальные услуги и парковку. Как следует из концепции архитектурного облика Сергиева Посада, часть автоматов поставят на велопарковках. Интерфейс терминалов может напоминать смартфон.

В историческом центре Дмитрова планируется также установить справочные терминалы. С их помощью можно будет узнать о работе пассажирского транспорта, достопримечательностях и важных городских событиях, ознакомиться с путеводителем по торговым центрам.

Эксперт центра Probok.net Диана Хакимова считает, что возможность оплатить различные услуги и заказать билеты через городские терминалы будет востребована у пешеходов. "Что касается навигации, то терминалы для этого не очень подходят. Если человек гуляет, ему сложно запомнить то, что он увидел на экране. Или придется фотографировать схему. Гораздо логичнее было бы сделать мобильное приложение с геолокацией. Пользователь смог бы посмотреть список достопримечательностей и дойти до него", - сказала Хакимова.

Переулок. Фото: ГУАГ Подмосковья

В городах Подмосковья также планируется упорядочить внешний вид вывесок, рекламных панелей, кронштейнов. Рекомендации к рекламным и информационным конструкциям в области приняли около года назад. Вывески должны располагаться на плоских участках дома не выше линии второго этажа над входом в учреждение или компанию. "Работа по замене вывесок активно велась еще в прошлом году. Сейчас по каждому городу уточняется программа на этот год. Конструкции, которые нарушают правила, необходимо привести в порядок", - сказал Менчиц.

В прошлом году для каждого города Подмосковья утвердили предельно допустимую высоту застройки. В основном она ограничена девятью этажами . Для городов начали разрабатывать брендбуки. Например, символом Химок станут противотанковые "ежи" . Кроме того, у каждого подмосковного города появится световая карта , на основе которой будет создано художественное освещение. Напомним, что в крупных городах Подмосковья уже в этом году могут появиться платные парковки. Областные власти утверждают, что платный паркинг упорядочит движение, позволит жителям свободно ходить по тротуарам и освободит от машин газоны. Пока неизвестно, будут ли парковки расположены на улично-дорожной сети или на плоскостных стоянках.





Проекты архитектурного облика уже разработаны для шести подмосковных городов: Сергиева Посада, Коломны, Подольска, Дмитрова, Раменского и Дзержинского. Их благоустройство будет частично похоже на Москву. Так, в центре Сергиева Посада планируется замостить пешеходные зоны, поставить лавочки, деревья в кадках, установить новые фонари.

Фасады в Раменском. Фото: ГУАГ Подмосковья

В жилых кварталах Раменского предполагается раскрасить фасады многоквартирных жилых домов. На них могут нарисовать урбанистические пейзажи, цветы, деревья, нанести схематичное изображение олимпийского огня. Рисунки могут располагаться именно на фасадах, рядом с окнами, а не на глухих торцах. В Дмитрове планируется благоустроить набережную и городской пляж, построить парк малых архитектурных форм, аквапарк с океанариумом, оборудовать детские аттракционы. В Сергиевом Посаде может появиться гостиница на 200 номеров с шоу-румом.

Проект набережной в Дмитрове. Фото: ГУАГ Подмосковья

Профессор Международной академии архитектуры Максим Перов считает, что основная проблема подмосковных городов – нехватка средств, поскольку многие жители области работают и платят налоги в Москве. Перов полагает, что в условиях кризиса не стоит заставлять бизнес менять рекламные вывески. Кстати, в Москве процесс их замены отложил в рамках антикризисного плана.

В целом, по словам эксперта, развитие подмосковных городов зависит от их масштаба и расположения. "Подольск, Химки, Балашиха развиваются по принципу спальных районов Москвы, у них нет ярко выраженного центра. Разнообразить городскую среду там могут раскрашенные фасады. Города среднего Подмосковья уже являются самостоятельными образованиями в архитектурном плане. Сергиев Посад, Коломна сохранили структуру древних городов, вот там действительно надо благоустраивать исторические центры и пешеходные зоны", - сказал Перов.

София Сарджвеладзе