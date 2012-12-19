Винзавод объявил конкурс на новый облик детских садов и школ

Специальный проект Винзавода – Территория дизайна – объявил конкурс на новый облик детских садов и школ. В нем смогут принять участие молодые российские дизайнеры. Идею проведения конкурса 19 декабря на круглом столе обсудили представители власти, архитекторы и строители.

Куратор проекта Территория завода Софья Пахарева рассказала, что дизайнеры должны будут создать "качественную, эргономическую, безопасную предметно-пространственную среду обитания детей, где они будут находиться по желанию, а не по необходимости". Она отметила, что пространство должно отвечать потребностям и увлечениям детей, а также развивать ребенка. В итоге конкурс позволит сформировать новый имидж образовательных учреждений, а молодым дизайнерам поможет воплотить свои идеи.

"Сейчас строятся сотни зданий по старым проектам. Но мы хотим жить в городах, где есть цвета. Жители городов устали от серости, поэтому необходимо создать среду, в которой люди захотели бы жить, создать современные парки, набережные, а в первую очередь – детские сады", – считает директор направления "Социальные проекты" агентства стратегических инициатив Владимир Яблонский.

Генеральный директор Концерна "КРОСТ" Алексей Добашин считает, что к развитию школ и детских садов необходимо привлечь частный бизнес. Также он отметил, что для реализации столь крупного проекта создания новых образовательных учреждений стоит создать центр обсуждения на базе Минобразования, где свои предложения по развитию школ могли бы формулировать и власть, и архитекторы, и психологи и т.д.

Фото: Софья Кондрашина

Первый заместитель правительства Московской области Лидия Антонова привела пример города Химки, в котором школа является социокультурным центром. В нем взрослые учатся основам IT-технологий. Антонова подчеркнула, что школы должны использоваться не только по прямому назначению, но быть своего рода местом притяжения и для взрослых людей.

Пример воплощенного нетипового проекта в Москве – центра реабилитации детей-аутистов – привел архитектор Андрей Чернихов. Это необычное яркое здание с кривыми стенами и с окнами разной формы находится по адресу: Кашенкин луг, 7.