Москвичи оценят концепцию реконструкции площади Революции

Фото: Wowhaus

Концепцию благоустройства площади Революции могут вынести на общественное обсуждение, сообщила M24.ru пресс-секретарь департамента капитального ремонта Татьяна Блинова. В июне власти одобрили концепцию, представленную компанией Wowhaus, но окончательное решение по поводу реорганизации площади Революции будут принимать с учетом мнения москвичей.

"Обычно подобные проекты выносятся на общественное обсуждение. На "Активном гражданине" обсуждали реконструкцию Триумфальной площади, после чего в проект были внесены изменения, предложенные горожанами. Сейчас на "Активном гражданине" висит опрос по поводу обустройства Большого Златоустинского переулка. Полагаю, что и проект площади Революции будет обсуждаться с горожанами", - сказала Блинова.

По словам представителей Wowhaus, проект может быть вынесен на общественное обсуждение уже в сентябре. "Город хочет обсудить концепцию с жителями через свои ресурсы", - сказала пресс-секретарь архитектурного бюро Екатерина Панова.

Ранее сообщалось, что площадь Революции благоустроят до конца 2014 года. Однако теперь начало строительных работ перенесли на 2015 год.

"Скорее всего, работы и на площади Революции, и на Триумфальной площади начнутся весной следующего года, потому что их надо проводить в теплое время", - сказала пресс-секретарь департамента капитального ремонта Татьяна Блинова.

Напомним, в июне худсовет Москомархитектуры в целом одобрил концепцию благоустройства площади Революции от Wowhaus. Согласно концепции, площадь Революции должна стать цельным пространством, которое соединит пешеходные зоны Кузнецкий Мост - Большая Дмитровка и Никольская улица - Красная площадь. Между гостиницами "Метрополь" и "Москва" предлагается высадить аллеи деревьев и организовать прогулочную зоны, у станции метро "Площадь Революции" – устроить музей истории фонарей под открытым небом, а перед гостиницей Москва – разбить яблоневый сад.

Планируется также снести рестораны напротив Китайгородской стены, чтобы открыть вид на этот уникальный объект. На месте грузового двора гостиницы "Метрополь" может появиться зеленая зона с летними кафе. Саму площадь предлагается замостить гранитом, снести все торговые палатки, а на Театральном проезде перед Большим театром сделать наземный пешеходный переход со светофором и "островок безопасности".

Начальник управления общественных связей Москомархитектуры Виталий Эммануило сообщил M24.ru, что окончательный вариант реорганизации площади Революции еще не был представлен разработчиками.

"Например, было предложение разместить на Триумфальной башню Татлина, но это невозможно, потому что строительство в охранной зоне запрещено. Если замечания жителей признаны существенными, то проект отправляется на доработку. После того, как согласован окончательный вариант, документы отправляются в комплекс коммунального хозяйства, где делают смету, проводят торги и начинаются строительные работы", - пояснил Эммануилов.

Бывший глава НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко поддержал идею об общественном обсуждении реконструкции площади Революции.

"Любые публичные слушания и общественные обсуждения – это хорошо. Обычно наиболее активные группы граждан привлекают различных специалистов, градостроителей и инженеров, которые объясняют остальным жителям плюсы и минусы проекта. На мой взгляд, публичные слушания лучше электронного голосования, однако на Западе электронный формат хорошо работает", - отметил Ткаченко.

Москвовед Александр Можаев говорит, что при благоустройстве площади Революции надо в первую очередь "открыть" Китайгородскую стену и вид на сам Китай-город, что предполагает нынешняя концепция. "Сейчас стена представляет собой пыльную кулису площади, на ней никак не акцентировано внимание. А ведь это бывший городской рубеж, крепостная стена. Там можно было бы сделать имитацию рва или склона – так обыгрываются подобные объекты на Западе. Кроме того, надо снести рестораны, которые находятся у Китайгородской стены, и город должен подумать, как договориться с собственниками", - отметил Можаев.

По его словам, безусловный плюс одобренной концепции в том, что в нее включено благоустройство заднего прохода вдоль Китайгородской стены, который долгое время был заперт. "Однако есть еще одно совершенно заброшенное место – Печатный двор между Никольской улицей и площадью Революции. Там находится боевой ход Китайгородской стены и сгоревший в 1993 году ресторан "Славянский базар", который так и стоит теперь "колизеем". Сейчас там валяются какие-то теплотрассы, но если привести все в порядок, это было бы фантастическое место", - продолжил Можаев.

При этом историк предложил отказаться от музея фонарей на площади Революции. "Днем эти фонари будут стоять просто так, а ночью сиять слишком сильно, отвлекая внимание и от архитектуры, и от фонтана, и от Китайгородской стены", - заключил эксперт.

В последние годы в Москве активно обустраивают общественные пространства. В прошлом году появилось 30 км пешеходных зон, обустроили Крымскую набережную. В этом году откроется самая длинная в столице пешеходная зона – от Гагаринской площади до площади Европы. Что касается Триумфальной площади, то осенью 2013 года Москва провела конкурс на разработку проекта ее обустройства. Его выиграла проектная компания "Трио", которая до этого занималась реконструкцией больниц. Это вызвало недовольство градозащитников. Был объявлен открытый архитектурный конкурс на реконструкцию Триумфальной площади, на который было подано 127 заявок. Победила компания Buromoscow, предложившая создать на площади двухэтажную подземную парковку и разбить сиреневый сад.

В Зарядье на месте снесенной гостиницы "Россия" устроят уникальный парк, в котором высадят деревья и растения со всей страны. Москвичи смогут прогуляться по березовой роще, сосновому бору, степи, тундре и болотистым местам. В разных частях парка будет свой микроклимат, который создадут с помощью управления ветром и имитации естественного света. В Зарядье оставят концертный зал "Россия", отреставрируют храмы и откроют филармонию с открытой летней террасой. Будущий парк вошел в тройку самых футуристичных объектов мира. Проектирование парка должно завершиться в 2015 году, открытие намечено на 2017 год.

София Сарджвеладзе