"Мослекторий" покажет, как поколение Y влияет на городскую среду

25 мая в ЦДХ состоится дискуссия "Образ жизни и среда обитания поколения Y: чего хотят миллениалы". Мероприятие пройдет в рамках XXII Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва NEXT, которая проводится в столице с 24 по 28 мая.

На дискуссии речь пойдет о том, как градостроители меняют городское пространство и планировку жилых домов, а также придумывают архитектурные проекты, ориентируясь на интересы и вкусы нового поколения. О том, кто такие люди Y и чего они хотят, расскажут:



партнер RuGeneration Евгений Никонов;

главный редактор Afisha Daily Екатерина Дементьева;

генеральный директор RDI.Creative Виктория Кондрашева;

генеральный директор IND Architects Амир Идиатулин;

руководитель проекта FlaconХ Ян Ярмощук;

партнер Dvekati Екатерина Сванидзе;

партнер ai-architects Иван Колманок;

директор проектов NAI Becar Константин Королев;

коммерческий директор проекта Only в Central Properties Евгений Большаков;

управляющий директор Fort Project Андрей Хазов;

директор по девелопменту и развитию лофт-проектов KR Properties Александр Подусков.

Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 25 мая в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.