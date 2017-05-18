"Мослекторий" покажет, как поколение Y влияет на городскую среду

25 мая в ЦДХ состоится дискуссия "Образ жизни и среда обитания поколения Y: чего хотят миллениалы". Мероприятие пройдет в рамках XXII Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва NEXT, которая проводится в столице с 24 по 28 мая.
На дискуссии речь пойдет о том, как градостроители меняют городское пространство и планировку жилых домов, а также придумывают архитектурные проекты, ориентируясь на интересы и вкусы нового поколения. О том, кто такие люди Y и чего они хотят, расскажут:
- партнер RuGeneration Евгений Никонов;
- главный редактор Afisha Daily Екатерина Дементьева;
- генеральный директор RDI.Creative Виктория Кондрашева;
- генеральный директор IND Architects Амир Идиатулин;
- руководитель проекта FlaconХ Ян Ярмощук;
- партнер Dvekati Екатерина Сванидзе;
- партнер ai-architects Иван Колманок;
- директор проектов NAI Becar Константин Королев;
- коммерческий директор проекта Only в Central Properties Евгений Большаков;
- управляющий директор Fort Project Андрей Хазов;
- директор по девелопменту и развитию лофт-проектов KR Properties Александр Подусков.
Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 25 мая в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.