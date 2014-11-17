Форма поиска по сайту

17 ноября 2014, 09:34

Культура

Про архитектуру: лекция о старейшем азиатском мегаполисе

Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин

В ноябре в культурном центре ЗИЛ проходит цикл лекций по архитектуре и градостроительству в Азии. В понедельник, 17 ноября, в рамках цикла расскажут о тринадцатимиллионном Токио. В городе отсутствует сколь-либо привычная градостроительная схема, однако именно хаотичная застройка продемонстрировала себя в качестве оптимального варианта для этого мегаполиса. Почему это так и каковы характерные черты японской столицы в смысле урбанистики вы можете узнать в ходе встречи.

Если у вас нет возможности поприсутствовать в лектории, смотрите прямую трансляцию на этой странице, начало в 19:30.

  • Когда: 17 ноября
  • Кто: Анна Гусева
  • Что: лекция о токийском градостроительстве
  • Кому смотреть: начинающим и опытным урбанистам

