Про архитектуру: лекция о старейшем азиатском мегаполисе

Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин

В ноябре в культурном центре ЗИЛ проходит цикл лекций по архитектуре и градостроительству в Азии. В понедельник, 17 ноября, в рамках цикла расскажут о тринадцатимиллионном Токио. В городе отсутствует сколь-либо привычная градостроительная схема, однако именно хаотичная застройка продемонстрировала себя в качестве оптимального варианта для этого мегаполиса. Почему это так и каковы характерные черты японской столицы в смысле урбанистики вы можете узнать в ходе встречи.

Если у вас нет возможности поприсутствовать в лектории, смотрите прямую трансляцию на этой странице, начало в 19:30.