Старейшая электростанция Москвы может стать центром современного искусства

В здании Государственной электрической станции №1 имени П.Г.Смидовича (ГЭС-1) на Раушской набережной могут разместить центр современного искусства. С такой инициативой выступил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По мнению Кузнецова, в ГЭС-1 может разместиться центр современного искусства по примеру лондонского музея "Тейт Модерн".

"Считаю, такая идея может быть реализована на ГЭС-1. Это очень интересный участок. Электростанция – историческое здание, ее нельзя снести полностью, но можно разместить там серьезный центр современного искусства, как в Лондоне "Тейт Модерн". Можно сделать вокруг интересный квартал. Эта идея может быть реализована только в том случае, если инвесторы проявят к ней интерес, – передает слова Кузнецова Агентство "Москва".

ГЭС-1 – старейшая действующая электростанция России. Станция, построенная по указу Александра III в 1897 году, внесена в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный памятник промышленной архитектуры.

Изначально суммарная мощность составляла 3,3 МВт.

В феврале 1907 года была введена в строй еще одна московская электростанция – "Трамвайная", мощностью 6 МВт. Впоследствии она была объединена в одно предприятие с ГЭС-1.

Сейчас электростанция поставляет электрическую энергию в ЕЭС России и снабжает тепловой энергией Центральный округ Москвы, в том числе Кремль, Госдуму, Старую и Лубянскую площади.

В 2006 году после замены одной из турбин мощность станции увеличилась до 25 МВт.

