Почему здание бывшего НИИ радиосвязи хотят включить в список культнаследия

Здание бывшего завода НИИ радиосвязи может получить новый статус весной 2016 года, рассказали m24.ru в департаменте культурного наследия. Включить сооружение в список объектов культурного наследия просят жители района Северное Бутово.

Каким статусом обладает здание бывшего НИИ радиосвязи сегодня

В пресс-службе департамента пояснили, что здание по адресу: улица Федосейская, 1/1, располагается вне зон охраны объектов культурного наследия. Заявление с просьбой присвоить зданию бывшего института радиосвязи особый статус поступило в ведомство 23 октября.

"Согласно заявлению, неоцененным объектом культурного наследия является здание научно-исследовательского института пчеловодства Наркомзема СССР. Здесь с 1955 года располагался НИИ самолетного оборудования, в 1959 году вошедший в состав Московского НИИ радиосвязи. В 1944-1952 годах в здании работал Хрисанф Абрикосов, личный секретарь Льва Толстого, в 1955-1959 годах – конструктор систем связи с первыми космическими кораблями Юрий Быков", – сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Кто решит дальнейшую судьбу здания

В течение 90 рабочих департамент решит, включать его или нет в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы. Компании-правообладателю строения ООО "Федосийская" было направлено уведомление с требованием приостановить любые строительные работы на объекте до принятия решения.

Координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов считает, что здание можно включить в состав нового комплекса, который там проектируется.

"Во время публичных слушаний на прошлой неделе представители власти заявили о том, что они знают о заинтересованности общественности и "Архнадзора" в сохранении этого здания. Было озвучено, что они постараются разработать проект планировки территории таким образом, чтобы здание было включено в состав нового комплекса, который там проектируется", – сказал он.

Зачем его стоит сохранить

Здание имеет яркие черты архитектуры конструктивизма и для Северного Бутова это заметное сооружение, которое заслуживает сохранения.

Бывшее здание завода московского научно-исследовательноского института радиосвязи (МНИИР) построено в стиле ар-деко для НИИ пчеловодства Наркомзема СССР в 30-х годах прошлого века. В 50-х двухэтажное здание занял МНИИР, с 1990-х его сдают под офисы.



Напомним, в ходе общественных слушаний 28 октября в Северном Бутово было принято решение сохранить бывшее здание НИИ радиосвязи, на месте которого должен появится жилой комплекс.

Застройщиком выступает компания ООО "Феодосийская". В конце прошлого года компания утвердила план строительства крупного жилищного и бизнес комплекса площадью около 50 гектаров. Большая часть территории расположена в промзоне на месте бывшего НИИ.

В свою очередь Москомархитектуры предлагает проверить, можно ли в здании расположить общеобразовательную школу. Местные жители считают, что в строении также можно устроить досуговый центр.