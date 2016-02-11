Историческое здание на Большой Пироговской реконструируют

Фото: wikipedia.org

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект реконструкции здания, являющегося объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Речь идет о здании по адресу: Большая Пироговская улица, дом 9А, строение 1. Постройка была возведена в 1910–1911 годах по проекту архитектора Анатолия Остроградского. Его фасад украшает мозаичное панно в неорусском стиле, созданное художником Сергеем Чехониным в 1911 году. Ранее в здании располагалось Начальное училище. Сейчас в нем расположен учебный центр РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

"Реконструкция учебного объекта будет осуществляться в соответствии с требованиями департамента культурного наследия, а также режимами и регламентами", – сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Он также добавил, что общая площадь объектов – 4863 квадратных метров – после проведения работ не изменится.

Анатолий Остроградский – российский архитектор модерна начала ХХ века. По его проектам построены такие здания в Москве, как особняк дочери чаеторговца Перлова (Садово-Спасская, 2), многоквартирный дом Скворцова (Арбат, 28), гостиница "Альпийская роза" (Пушечная, 4), доходный дом Шекаразина (Зубовский бульвар, 22/39) и другие. Судьба Остроградского после 1917 года неизвестна.