Западная архитектура Москвы: от неоготических соборов до средневекового города

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

Архитектура Москвы не очень похожа ни на древние города Европы, ни тем более на азиатские столицы. Гуляя по центральным улицам столицы, сразу понимаешь, где находишься – настолько уникально сочетание архитектурных стилей, характерное для белокаменной. Мегаполис принято относить к городам с преимущественно европейской застройкой, но собственно западно-европейских по стилю зданий у нас совсем немного.

Вместе со специалистами туристического метапоиска momondo мы подобрали наиболее яркие образцы такой архитектуры.

Неоготика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Это самый большой католический собор в России, построенный к 1911 году. Здесь ежедневно проходят богослужения на русском, французском, английском, польском, латинском и других европейских языках. Кроме того, в нем можно послушать органные концерты.

Напротив входа в собор есть жилой дом, в котором последние годы жил Владимир Высоцкий.

Адрес: ул. М. Грузинская, 27/13 (метро Улица 1905 года, Белорусская, Краснопресненская)

Англиканская церковь Святого Андрея

Фото: wikipedia.org/ smallbones

Еще одно европейское религиозное сооружение в Москве – церковь Святого Андрея, одна из двух англиканских церквей России (вторая находится в Санкт-Петербурге). Она была построена в конце 19 века по инициативе Британской общины. Во время Октябрьской революции на башне Англиканской церкви большевики установили пулемет и с помощью него оттесняли царские войска, а в советское время в здании церкви находилась студия грамзаписи "Мелодия".

Сегодня здесь регулярно проходят религиозные службы, встречи и дискуссии.

Адрес: пер. Вознесенский, д. 8 (метро Охотный ряд)

ЦУМ

Фото: ТАСС/ Александра Краснова

Современное здания ЦУМа (Тогда он назывался магазином "Мюръ и Мерилизъ") было построено в 1908 году в стиле английской неоготики с элементами модерна. При строительстве чуть ли не впервые в России использовался железобетон, а металлические конструкции были выполнены по проекту известного инженера Владимира Шухова, автора проекта возведения одноименной башни.

Адрес: ул. Петровка, д. 2 (метро Кузнецкий мост)

Петровский путевой дворец

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Этот образец неоготической архитектуры был возведен в 1776-1780-ых годах по указу императрицы Екатерины в честь победы в Русско-турецкой войне. Он предназначался для отдыха знати во время путешествия из Петербурга в Москву. В 1812 году именно здесь Наполеон некоторое время держал ставку и наблюдал за полыхающей Москвой. В настоящее время Дворец является Домом приемов правительства города и принимает экскурсионные группы по предварительной записи.

Адрес: Ленинградский проспект, д. 40 (метро Динамо)

Классицизм/Неоклассицизм

Дом Гавриила Тарасова

Фото: um.mos.ru/ Александр Иванов

На пересечении Большого Патриаршего переулка и Спиридоновки располагается здание, вобравшее в себя элементы сразу двух европейских зданий: по стилю особняк напоминает дворец Тьене в итальянском городе Виченце, а по пропорциям – дворец Дожей в Венеции. Сейчас в этом здании находится Институт Африки РАН.

Адрес: ул. Спиридоновка, д. 30 (метро Баррикадная)

Дом Пашкова

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко



Одно из самых красивых зданий Москвы – Дом Пашкова – было построено в середине XVIII века напротив Боровицкого холма, на котором стоит Кремль. У дома два главных фасада: внешний смотрит на Кремлевские стены и украшен в дворцовом, торжественном стиле, а внутренний имеет более скромный, усадебный вид. В центральном корпусе здания с двух сторон выдвигаются портики и цилиндрический бельведер, что во многом определяет принадлежность дома к классицизму.

Сегодня в доме проходят различные выставки. Кстати, именно это здания считается местом встречи Воланда, Азазелло и Левия Матвея в романе "Мастер и Маргарита".

Впрочем, авторство постройки приписывают русскому гению классицизма Баженову, поэтому говорить об исключительно западно-европейском характере и облике дома до конца все же не стоит.

Адрес: ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1 (метро Боровицкая)

Юшков дом

Фото: wikimedia.org/ Vladimir OKC

Еще один яркий памятник в стиле классицизма в Москве – Юшков дом. Он знаменит своей угловой полуротондой с ионической колоннадой, которая впоследствии копировалась в других столичных архитектурных проектах. Считается, что в доме проходили собрания масонской ложи, и ротонда служила местом проведения их тайных ритуалов. Позднее здесь устраивались выставки художников-передвижников, а ныне находится Российская академия живописи, ваяния и зодчества.

Адрес: ул. Мясницкая, д. 21 (метро Чистые пруды)

Западный модерн

Дом в стиле Гауди

Фото: wikipedia.org/ NVO

С учетом любви россиян к Испании (по данным momondo, эта страна входит в топ-5 самых популярных туристических направлений), москвичам будет интересно посмотреть на красочный дом стиле Гауди, который находится в Сеченовском переулке и хорошо просматривается с Остроженки. Архитектура этого жилого дома, известного также как "Доходный дом Лоськова", напоминает творения гениального Гауди в Барселоне.

Адрес: пер. Мансуровский, д. 4/1 (метро Парк Культуры)

Особняк Арсения Морозова

Фото: wikipedia.org/Shakko

Купец Арсений Морозов в первой половине XIX века долгое время путешествовал по Испании и Португалии и настолько вдохновился дворцом Пена в португальском городе Синтра, что решил построить похожий дом в Москве на улице Воздвиженка.

Особняк Морозова, отделанный в неомавританском стиле, часто называют слишком вычурным, а его мать отреагировала на архитектурную причуду сына фразой: "Раньше только я знала, какой ты дурак, а теперь вся Москва об этом знать будет".

Сегодня в этом здании располагается Дом приемов Правительства РФ.

Адрес: ул. Воздвиженка, д. 16/1 (метро Арбатская)

Средневековый город

Фото: vk.com/ stroyka

Отдельно стоит рассказать о европейском городе-призраке Piligrim Porto, застывшем в 18 веке. Его построили специально для съемок фильма "Записки экспедитора тайной канцелярии", а теперь декорации служат образцом европейского города позднего Средневековья.

Здесь вам удастся побывать в кабаке и католической церкви, посмотреть на гильотину и виселицу и прогуляться по узким средневековым улочкам. Несмотря на то, что все здания – это декорации, атмосфера средневекового города ощущается в Piligrim Porto даже ярче, чем в старой части Москвы, где все дома настоящие.

Адрес: Московская область, пос. Фирсановка (недалеко от Химок)