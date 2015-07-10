80 лет Генплану Москвы: город, каким мы его не знали

Фото: engineer-history.ru

10 июля 1935 года вышло постановление ЦК ВКП(б) "О генеральном плане реконструкции города Москвы". По этому случаю портал m24.ru пообщался c историками архитектуры, краеведами и организаторами тематических пешеходных экскурсий, которые рассказали, что из плана было осуществлено, а что так и осталось нереализованным.

Денис Бычков



автор проекта "Москва. Детали"

"10 июля 1935 года вышло постановление ЦК ВКП(б) "О генеральном плане реконструкции города Москвы". Это послужило началом реализации масштабного плана, который, по замыслу его создателей, должен был превратить Москву в передовой город будущего: широкие проспекты вместо россыпи узеньких переулков; огромные роскошные дома на первой линии этих трасс; вместо церквей и храмов – места досуга и отдыха для нового советского человека.

Другими словами, это было действо, направленное если и не на полное уничтожение, то на глобальное изменение многовекового уклада жизни и устройства древнего города. Московские изогнутые улицы должны были уступить место многополосным магистралям и украшающим их гигантским зданиям.

Прежде всего город потерял несколько значительных памятников архитектуры: Страстной монастырь на современной Пушкинской площади, церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке. Реализация плана началась от Красной площади, поэтому не стали жалеть палаты Василия Голицына и церковь Параскевы Пятницы, а это все постройки XVII века. Теперь на их месте – здание Госдумы (некогда Госплана).

Это одни из немногих исторических объектов, которые были полностью уничтожены. Другим повезло немного больше. Например, выдающееся Саввинское подворье, уникальный памятник архитектуры постройки начала XX века, украшавший собой самое начало главной улицы города – Тверской улицы, при расширении последней оказалось на второй линии домов и теперь великолепные фасады подворья просто не видны с основной туристической магистрали города.

А некоторые исторические районы, такие как Домниковка (на этом месте возник Новокировский проспект (теперь проспект Сахарова), Зарядье, были полностью уничтожены.

Для того чтобы понять масштаб предполагавшихся изменений, просто представьте себе широкие автомагистрали, которые идут вниз от "Таганской"-кольцевой и до самых Варварских ворот, сметая на своем пути патриархальную красивейшую Гончарную улицу вместе со всеми ее уникальными постройками XVIII и XIX века; встаньте на пересечении Садового с Новокузнецкой, посмотрите на этот небольшой широкий участок, заканчивающий Новокузнецкую, и представьте, сколько всего было бы уничтожено, если эта ширина углубилась бы далее по этой старомосковской улице; кварталы Ивановской горки (которые чаще многие зовут уютными переулочками Китай-города) – всего этого тоже не было бы.

Учитывая, что план так и не был реализован до конца, множество улиц, домов и памятников сохранить удалось. Вместе с тем, учитывая, как внимательно относились к архитектурному облику строящихся сталинских зданий (но при этом не заботясь о зданиях древних), город получил большое количество действительно красивых и величественных домов, украшающих собой начало практически всех выносных магистралей, начинающихся от Садового кольца.

Другой вопрос, стоило ли ради этого уничтожать столько памятников, строений и артефактов старой Москвы, а главное – ее многовековой уклад организации города, который долгое время делал Москву городом уникальным? Конечно, нет. В общем, думаю, повезло, что план не был реализован полностью, благодаря чему в центре города по-прежнему есть хотя бы намеки на существование старого города, а, например, при выходе из станции метро "Кропоткинская" мы видим порою солнце, а не здание Дворца Советов, которое должно было быть настолько огромным, что его тень могла покрывать чуть ли не всю площадь внутри кремлевских стен".

Айрат Багаутдинов

куратор проекта "Москва глазами инженеров":

"Часть старых построек исчезла еще до 1935 года, то есть до утверждения и начала реализации плана. А вот Китайгородская стена исчезла именно во многом из-за этого плана. Предполагалось расширение всех радиальных улиц, но до войны успели заняться только Тверской, а проспект Cахарова, заложенный в проекте, был реализован только в 80-х. Многое из того, что было в плане изначально, реализовать до войны не успели, а потом от части идей и совсем отказались. После войны появились уже совсем иные проекты. Так, сталинские высотки в план 1935 года не входили. Их проект появился только в 1947 году.

Самые яркие и значительные идеи остались нереализованными. Была идея прокладки Северного и Южного каналов. Северный должен был соединить Северный порт и Яузу через Останкинский парк. Южный должен был проходить из Нагатино в парк Горького и впадать в Москву-реку у Андреевского моста, а дальше напрямую к нынешней Москва-Сити. Яуза должна была бы стать судоходной, но из четырех запланированных шлюзов построили только один – Сыромятнический. Если бы этот проект удалось реализовать, то в Москве была бы очень мощная сеть водных артерий.

Еще была идея замыкания Бульварного кольца. Даже начали прорубать для него район от Яузских ворот до Новокузнецкой. Предполагалось также создание еще одного кольца. Эта идея сегодня частично воплощена в Третьем транспортном. Там же, где в 1960-х годах стали строить проспект Калинина, находился Собачий двор, в котором содержались своры собак для царской псовой охоты. Собачья площадка, организованная на месте двора, исчезла именно вследствие начала реализации Генплана.

Денис Ромодин

автор и куратор проекта "СовАрх":

Самое главное, что было сделано, – Тверская, а именно ее часть между Манежной и Пушкинской площадями. Это то, что было реализовано в довоенное время. Согласно плану, была сохранена историческая радиальная планировка Москвы, в связи с чем сегодня мы так или иначе испытываем определенные неудобства.

Там же появилась идея Краснопресненского проспекта, которая позже была утверждена планом 1971 года, а также идея еще одного кольца, которая воплотилась в наше время в Третьем транспортном. Важным элементом плана стали мосты и набережные, одетые в гранит. Так появилась Крымская и Пушкинская набережные и, конечно, Крымский мост, ставший для советской архитектуры своего времени абсолютно новаторским решением. Но на самом деле вантовые конструкции мостов были давно известны и широко применялись. В СССР же инженерных сооружений такого масштаба на тот момент еще не было, и поэтому Крымский мост стал самым узнаваемым и запоминающимся. Другие мосты, такие как Москворецкий и Краснохолмский, остались недоделанными: изначально для них предполагалось скульптурное убранство.

Отдельные здания, которые мы сегодня видим, стоят совсем не так, как предполагалось строить согласно изначальному плану, а некоторые улицы были проложены не до конца. Архитектурные памятники, по сути, стали сносить еще до утверждения Генплана. Так, Сухареву башню хотели снести еще в начале 1930-х, а снесли в итоге тогда, когда план был утвержден. Уже в начале 30-х шли разговоры о том, что она мешает движению. И, кстати говоря, согласно первоначальному варианту Генплана, многие сооружения должны были быть сохранены как памятники архитектуры. Так, например, до наших дней сохранилась церковь в Кадашах. Но в то же время убрали сады с Садового кольца и снесли некоторые усадьбы.

Наиболее значительными архитекторами того времени стали Лев Руднев, спроектировавший здание МГУ, Наркомат обороны на Фрунзенской набережной, Театр Красной армии, станцию метро "Павелецкая"; Аркадий Мордвинов, который как раз занимался строительством начала Тверской улицы и Большой Калужской от Октябрьской площади, где был реализован эксперимент по строительству домов из готовых частей. Борис Иофан, получивший известность благодаря нереализованному проекту Дворца Советов, оказался в каком-то смысле не так продуктивен.

Война приостановила реализацию плана, а за время войны стало понятно, что в том виде, в котором план был утвержден в 1935 году, его реализация была невозможна. План 1949 года был существенно переработан и включал в себя сохранение исторических районов.

Нельзя сказать, что при создании плана 1935 года ориентировались на какие-то европейские или американские примеры. При перестройке Рима или Парижа широкие проспекты прорубались сквозь ткань города, а в Москве существующая сетка в большинстве случаев сохранялась. Поэтому мы потеряли гораздо меньше, чем могли бы потерять".