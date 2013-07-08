Расписание столичных лекций: 8 – 12 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 8 июля

В свое время раскрытие кодов ДНК позволило ученым работать над объединением биологических наук. Объединить психологию и философию, лингвистику и антропологию, педагогику и филологию, историю и социологию, этику и искусствоведение позволят коды мозга. Вот уже многие десятилетия специалисты трудятся над познанием человеческого разума. О том, каких успехов им удалось достичь на этом поприще, вы узнаете, посетив лекцию "Непознанная территория: открытие мозга".

Начало в 19.30. Вход бесплатный.

Адрес: культурный центр "ЗИЛ", улица Восточная, 4, корпус 1.

В рамках лекции "Диктат Моды. Ренессанс утонченной женственности. По ту сторону "Диорамы" состоится обсуждение творческой деятельности трех модельеров - Кристобаля Баленсиага, Юбера де Живанши и Пьера Кардена. Этих мастеров так или иначе связывают с эпохой главенствования в модной индустрии Кристиана Диора. Модельерам удалось сформировать собственные понятия и принципы элегантности и стиля у женщин в послевоенные годы.

Начало в 19.30. Вход 300 рублей.

Адрес: "Пунктум" на Краснопролетарской, улица Краснопролетарская, 31/1, строение 5.

Вторник, 9 июля

Журналист, музыкальный продюсер, писатель Александр Кушнир прочтет москвичам лекцию под названием "Сергей Курехин. Безумная механика русского рока". Курехин – музыкант-авангардист, композитор, основатель проекта "Поп-механика". Не так давно Кушнир закончил работу над книгой, посвященной ушедшему из жизни артисту. На лекции собравшимся покажут отрывки из документального фильма ВВС Comrades и фрагменты пресс-конференции 1995 года, в которой приняли участие Курехин, Лимонов и Дугин.

Начало в 20.00. Вход бесплатный.

Адрес: павильон "Школа", улица Крымский Вал, 2.

Оказывается, строительные конструкции могут автоматически адаптироваться к меняющимся свету и температуре. На лекции "Новая кожа архитектуры" архитектор Дорис Сунг расскажет о собственных экспериментах. Сунг пытался приспособить здания под меняющиеся внешние условия. Вы узнаете, помогут ли открытия Сунга и его коллег снизить количество потребляемой энергии и забыть о привычной системе кондиционирования воздуха.

Начало в 20.00. Вход бесплатный.

Адрес: институт "Стрелка", Берсеневская набережная, 14, строение 5а.

Среда, 10 июля

Архитектор и дизайнер Никита Плешаков в рамках лекции "Как режиссировать пространство" расскажет об основных тенденциях при оформлении интерьеров. Посетителей мероприятия научат не просто создавать комфортные пространства для обитания, но и при помощи различных эффектов влиять на человеческие эмоции и настроение. В основу лекции положены принципы синемалогии.

Начало в 13.00. Вход – 1500 рублей.

Адрес: Академическая школа дизайна, улица Большая Полянка, 42, строение 1.

Лекция "Поп-арт" обозначит основные направления в искусстве 50-60 годов прошлого века. Поп-арт стал ответной реакцией на абстрактный экспрессионизм. Деятели искусства черпали вдохновение в продуктах массовой культуры, рекламе, иллюстрированных журналах. Наиболее интенсивно этот творческий стиль развивался в США и Великобритании.

На мероприятии обсудят сходства и отличия английской и американской школы поп-арта, также речь пойдет о теории Маршалла Маклюэна, авангарде и китче.

Начало в 19.30. Вход – 300 рублей.

Адрес: "Пунктум" на Краснопролетарской, улица Краснопролетарская, 31/1, строение 5.

Четверг, 11 июля

Член Союза фотохудожников России Эльдар Ганеев проведет лекцию "Самое современное искусство: наши". Предметом обсуждения станут значительные художники, творившие в постсоветскую эпоху. Особый интерес для Ганеева представляют произведения искусства, созданные этими мастерами за последние 2 года.

Лекция любопытна в первую очередь тем, что дает возможность погрузиться в современное отечественное искусство. При этом контролировать погружение будет непосредственный участник процесса формирования искусства наших дней.

Начало в 19.00. Вход бесплатный.

Адрес: галерея Be In Art, проспект Буденого, 21.

Лекция "Китай-город" представляет интерес для ценителей красот старинных московских улиц и районов. Для всех желающих организуют экскурсии по Китай-городу. Маршрут будет пролегать по старейшим улицам российской столицы, что позволит ощутить атмосферу Москвы XIV—XX веков. Вы узнаете Москву купеческую, студенческую и церковную.

Начало в 19.30. Вход – 400 рублей, для студентов и пенсионеров – 350 рублей, для школьников – 200 рублей, для детей до 12 лет участие бесплатное. Необходима регистрация.

Адрес: станция метро "Китай-город", у памятника Кириллу и Мефодию.

Пятница, 12 июля

Полиглотов приглашают на лекцию "Как запоминать по 60 иностранных слов в час". Вы узнаете о пяти основных этапах запоминания новых слов, а также сможете вспомнить ранее выученные. Ведущий лекции – эксперт по совмещению методик скорочтения и образного мышления – поможет участникам мероприятия улучшить разговорный язык.

Начало в 19.00. Вход – 2900 рублей. Необходима регистрация.

Адрес: торговый центр "К мечте", улица Новая Басманна, 10, строение 1.

Культовый модельер Коко Шанель заслужила признание еще при жизни. Именно она создала маленькое черное платье, духи "Шанель №5" и твидовые костюмы. На лекции "Судьба и стиль Коко Шанель" расскажут, как менялся привычный мир кутюра, почему загар вошел в моду, чем Коко привлекали короткие женские стрижки и как модельер придумывала новые образы для дам.

Начало в 19.30. Вход – 250 рублей.

Адрес: "Читалка", улица Жуковского, 4.